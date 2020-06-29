Цифровые решения по борьбе с Covid-19 обсудили эксперты из 20 стран и ОЭСР

Пандемия Covid-19 ускорила процессы цифровой трансформации.

Эксперты и практики из Азербайджана, Израиля, Казахстана, Эстонии и ОЭСР представили цифровые решения, направленные на повышение эффективности госуправления и качества оказываемых госуслуг в условиях пандемии. Сессия Астанинского хаба госслужбы при участии представителей более 20 стран мира состоялась в рамках онлайн-конференции Международного института административных наук (IIAS, Бельгия).

Открывая сессию, председатель управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов отметил, что карантин, социальное дистанцирование и удаленная работа ускорили использование современных информационных технологий. Он подчеркнул важность обмена опытом, который бы затрагивал не только вопросы применения современных технологий, но и защиты прав и свобод граждан в новых условиях.

Директор Центра развития электронного правительства Азербайджана Фариз Джафаров представил такие инновационные решения и продукты, как e-Tabib, мобильное приложение, оповещающее граждан о находящихся поблизости потенциальных носителях Covid-19, респиратор «e-mask» и другие. Он подробно остановился на системе онлайн-регистрации передвижения граждан в условиях карантина, информация о котором была распространена через Виртуальный Альянс Хаба среди стран-участниц. Акимат Туркестана, применив опыт Азербайджана, разработал аналогичную онлайн-систему.

Заместитель директора Академии электронного управления Эстонии Ханнес Асток в своем выступлении отметил, что в новых условиях большинство госуслуг было оптимизировано. Ежедневно более 1,1 млн цифровых аутентификаций и подписей применяются в государственных, коммерческих и частных операциях.

Директор департамента международного сотрудничества АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» Аяжан Муканова представила информацию о работе электронного правительства в период ЧП, а также поделилась основными проектами отечественных ИТ-компаний, разработанных в период пандемии Covid-19 в сфере здравоохранения, образования, транспорта и т. д.

В своем выступлении основатель и управляющий директор организации «Инновации без границ» (IWB, Израиль) Бенни Шлик подчеркнул, что пандемия Covid-19 ускорила процессы цифровой трансформации, что позволило перестроить государственную систему и увидеть новые возможности для продвижения идеи.

Аналитик по вопросом политики Отдела цифрового правительства и данных, Директорат ОЭСР по госуправлению Жоао Васконселос подчеркнул, что восстановление от последствий Covid-19 будет стимулировано цифровым госсектором. Уровень развития цифрового правительства сегодня как никогда является основным показателем госсектора, способного ориентироваться в экономическом и социальном контексте в условиях постоянных сбоев.