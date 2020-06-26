В Нур-Султане запустили Telegram-бот скорой помощи

Жители столицы смогут описать симптомы своего недомогания, после чего с ними свяжутся медицинские работники.

Поскольку скорая помощь физически не может справиться с огромным количеством звонков, которые поступают от жителей Нур-Султана в период пандемиии коронавирусной инфекции, в Telegram запустили чат-бот, который разгрузит диспетчеров, передает Sputnik.

Адрес бота — @ns103bot. С его помощью можно отправить заявку на вызов скорой самостоятельно. Необходимо ответить на все вопросы бота, указать ИИН и адрес проживания. После этого заявка попадет к диспетчеру, который определит срочность вызова в соответствии с приказом Минздрава. После присвоения категории срочности заявка попадает в очередь вызовов.