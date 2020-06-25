ApartX привлек 115 тысяч долларов

В сервис для владельцев арендной недвижимости вложился частный инвестор.

Казахстанский стартап ApartX привлек 115 тыс. долларов инвестиций от частного инвестора. Мобильное приложение для владельцев посуточной арендной недвижимости позволяет дистанционно и безопасно управлять объектами при помощи умных замков. После установки умного замка владельцы квартир генерируют ограниченные по времени, в зависимости от срока аренды, PIN-коды. Они могут передавать их арендаторам через SMS или мессенджеры. Также приложение автоматически синхронизирует заполняемость недвижимости в площадках по аренде квартир (AirBnb, Booking). Как сообщил основатель проекта Канат Кельдибеков, привлеченные инвестиции помогут заключить договора с клиентами из России.

«Мы работаем в трех городах (Нур-Султан, Алматы и Москва). В Москве и Алматы у нас по 20 клиентов в каждом из городов, в Нур-Султане — 15. Сейчас мы ведем переговоры с 200 потенциальными клиентами из Москвы, а также с клиентами из Караганды и Кокшетау. Привлеченные инвестиции помогут нам заключить договора на обслуживание с этими клиентами. За последние четыре месяца через наш сервис квартиры были сданы более трех тысяч раз. Таким образом, мы сэкономили клиентам 9 000 долларов только на доставке ключей. В целом доставка ключей оценивается в три доллара», — рассказал Канат Кельдибеков.

По словам основателя проекта, в Казахстане и России аналогов сервиса нет. Есть не прямые конкуренты — иностранные компании, которые специализируются на продаже умных замков. У каждого умного замка есть мобильное приложение, которое предназначено для частного пользования.

«А мы ориентированы на бизнес: функционал нашего приложения позволяет клиентам зарабатывать, сдавая свои квартиры в аренду. При этом, только у одного нашего клиента может быть несколько умных замков, все зависит от количества квартир, которые он сдает в аренду», — пояснил Канат Кельдибеков.

Он добавил, что компания не производит устройства, а лишь разрабатывает программное обеспечение. Сервис может подключиться более чем к 50 их разновидностям и к 80% умных замков, которые производятся в Китае.

«Это самый большой ассортимент на территории стран СНГ. Наш замок устанавливается в течение пяти минут, у конкурентов это занимает 3-4 часа», — добавил автор проекта.

Стартап ApartX является участником международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, участником международной программы Road Show Astana Hub. В 2018 году стартап был признан лучшим IoT-стартапом по версии АО «Казахтелеком». Сегодня в команде проекта работает пять человек.