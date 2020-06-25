Казахстанский стартап создал систему электронного билетирования

Уже в двух казахстанских городах за оплату в общественном транспорте отвечает полностью отечественный софт компании «Innoforce».

В Атырау система электронного билетирования, которая называется «Avtobys», работает с октября 2019 года, в Семее — с января 2020 года. До введения карантина через систему ежедневно проходило более 300 тысяч билетов.

Традиционные системы билетирования — это валидаторы с магнитными картами или чипами. Каждый вечер диспетчеры скачивают с валидаторов данные о списанных поездках и загружают их на сервер. Однако в эпоху мобильного интернета назвать такие решения современными трудно. Гораздо более прогрессивные системы только появляются, они функционируют как мобильный кошелек. Первая отечественная разработка такого рода создана казахстанской IT-компанией «Innoforce», которая является резидентом СЭЗ «ПИТ» и базируется на территории IT-квартала TechGarden. Компания получила лицензию платежного оператора Нацбанка.

Помимо стандартной оплаты проезда через терминал пассажиры могут купить билет в мобильном приложении через Bluetooth. Терминал пришлет сообщение на телефон с предложением оплатить поездку. Этот уникальный канал оплаты проезда в общественном транспорте является собственной разработкой компании и не имеет аналогов. Купить билет также можно через QR-код, по номеру автобуса, SMS, а также c привязанной или бесконтактной банковской карты.

Валидаторы Avtobys оснащены GPS-датчиками, которые фиксируют местоположение более 1 000 автобусов в любой момент времени. Работает система по принципу облачного сервиса. Вся информация о транзакциях мгновенно поступает в ЦОД. Такой подход исключает человеческий фактор и потерю данных из-за поломки валидатора.

«Для масштабирования традиционных решений требуется закупать за рубежом валидаторы и построить серверную инфраструктуру в каждом новом городе. Нам проще, так как мы не зависим от „железа“, — объясняет генеральный директор Innoforce Ханат Нурекенов. — Перевозчик у нас видит, сколько денег он заработал на любом маршруте и где без ущерба можно сократить количество автобусов. Он получает статистику онлайн, наглядные данные помогают оптимизировать расходы и увеличивать прибыль».

Примерно то же можно сказать и о государстве — власти могут следить за пассажиропотоком онлайн. Это важно, так как сфера является субсидируемой. К слову, в Алматы стоимость одной поездки без субсидий обходилась бы примерно в 250 тенге.

«Электронное билетирование позволяет вывести денежные потоки из серой зоны. К сожалению, в Казахстане нередко выбирают решения зарубежных производителей, — отмечает Ханат Нурекенов. — Мы видим примеры, когда морально устаревшие решения внедряют по принципу ГЧП. На эти проекты выделяются немаленькие бюджеты. Кроме того, эти решения требуют еще и ежегодного обслуживания, до 300 миллионов тенге. Мы же предлагаем готовый сервис и не берем денег из бюджета. У нас есть софт, приложение и терминалы. В Семее мы внедрили электронное билетирование за четыре месяца, а в Атырау — за шесть месяцев. Свои инвестиции мы возвращаем в течение пяти лет».