Сайты госорганов перешли на единую интернет-платформу

На ЕПИР ГО разместились 17 министерств, 48 комитетов и 10 местных исполнительных органов.

Основная информация о государственном органе и его структурном подразделении публикуется в открытом доступе, на их официальных интернет-ресурсах. Однако количество таких сайтов стало исчисляться сотнями, к примеру, это сайты министерств, их комитетов и департаментов, сайты акиматов областей, городов, районов, сел и других ведомств. В целях оптимизации была запущена единая платформа для интернет-ресурсов госорганов.

«ЕПИР ГО объединила в себе все сайты государственных органов, став единым окном получения информации и взаимодействия. На мой взгляд, мы проделали колоссальную работу и облегчили тем самым процесс взаимодействия граждан и государства», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

На ЕПИР ГО созданы разделы для всех государственных органов с учетом их структурных и территориальных подразделений, внутри которых продолжается работа по наполнению контента. Общее количество разделов составляет около 900. Единый дизайн с обновленной структурой, удобной навигацией и упрощенной подачей информации значительно облегчает ее поиск. Новости государственных органов, справочная информация, документы, НПА и многое другое доступно на единой платформе за пару кликов, без перехода на другие ресурсы.

С помощью сервиса «Вопрос-ответ» пользователи могут задавать вопросы госорганам без использования ЭЦП и получать ответы тут же, на ЕПИР ГО. На текущий момент продолжается работа над модернизацией функционала платформы и перенос сервисов государственных органов.