Запущена цифровая карта доступности интернета

Теперь любой казахстанец может ознакомиться с телекоммуникационным паспортом населенного пункта, в котором он проживает.

Карта доступности интернета содержит данные по наличию уже действующей оптической инфраструктуры и покрытию мобильным широкополосным доступом. Ресурс Digitalkz.kz/map/ позволит гражданам Казахстана получить информацию об уровне доступа к интернету в населенных пунктах страны.

«Эта карта информативна для граждан и полезна для нас. Мы разместили на ней данные по зонам покрытия интернетом, которые представляют нам операторы связи. Если граждане обнаружат в ней какие-либо неточности, касающиеся наличия той или иной технологии, просим их сообщать об этом на электронный адрес Kartakz.kz@gmail.com. Мы совместно с операторами будем выяснять причины выявленных несоответствий. Такой фидбек позволит актуализировать базы данных и принять меры по обеспечению сел высокоскоростным интернетом», — подчеркнул председатель комитета телекоммуникаций Виталий Ярошенко.

Проект реализован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“».