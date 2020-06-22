Huawei представляет новые наушники Huawei Free Buds 3i и смарт-часы Huawei Watch GT 2e

До 5 июля покупатели новинок получат подарки.

Компания Huawei объявила о выходе на казахстанский рынок беспроводных наушников с интеллектуальной системой шумоподавления Huawei Free Buds 3i и смарт-часов Huawei Watch GT 2e c возможностью отслеживания 100 режимов тренировок.

Huawei Free Buds 3i обладают эргономичным дизайном и четырьмя сменными насадками, создавая баланс между шумоподавлением и комфортом. Наушники синхронизируются с движениями пользователя, делая управление устройством интуитивным и удобным. С помощью двойного касания можно включить воспроизведение музыки или принять входящий вызов, а касание и удерживание активирует функцию активного шумоподавления. Воспроизведение автоматически приостановится, когда пользователь снимет наушники, и возобновится, когда их снова наденут.

Free Buds 3i обеспечивают мощные басы и имеют степень влагозащиты IPX4 для тренировок во время дождя. Полного заряда наушников Free Buds 3i хватает на 3,5 часа прослушивания аудио. Зарядный чехол продлит время работы наушников до 10,5 часов в режиме разговора и до 14,5 часов в режиме прослушивания музыки.

Новые смарт-часы Huawei Watch GT 2e обладают продолжительным зарядом батареи до 2-х недель и поддерживают функцию точного измерения пульса, уведомляют о нарушениях сердечного ритма, проводят мониторинг давления и качества сна. 1,39-дюймовый Amoled-экран остается читабельным даже при ярком солнечном свете. Впервые представлена функция отслеживания уровня насыщенности крови кислородом (SpO2).

Huawei Watch GT 2e поддерживают 15 режимов профессиональных видов спорта: бег, прогулка, скалолазание, пеший туризм, бег по пересеченной местности, велосипед, плавание на открытой воде, триатлон, ходьба и бег в помещении, велосипед, плавание, произвольная тренировка, эллипс, гребля. Часы также поддерживают 85 настраиваемых режимов занятий спортом в 6 категориях: экстрим, досуг, фитнес, водные виды спорта, игры с мячом и зимние виды спорта. Активности варьируются от уличных танцев до паркура, от скалолазания до йоги, от балета до бокса. Huawei Watch GT 2e фиксируют информацию о продолжительности тренировки, расходе калорий, пульсе, прогрессе, времени восстановления и т. д. Пользователи могут генерировать инфографику и делиться ею в социальных сетях всего за один клик.

На основе высокоточных датчиков сердечного ритма Huawei разработал технологию измерения сердечного ритма Huawei Truseen 3.5, технологию управления стрессом TruRelax и технологию Trusleep 2.0. Huawei Watch GT 2e позволяют пользователям отслеживать свой пульс, уровень стресса и качество сна в режиме реального времени.

На казахстанском рынке смарт-часы Huawei Watch GT 2e будут представлены с 22 июня 2020 г. в сетях официальных партнеров в трех оттенках по рекомендованной розничной цене 69990 тенге. Приобрести наушники Huawei Free Buds 3i можно будет по рекомендованной розничной цене 59990 тенге. Также с 22 июня по 5 июля при покупке Huawei Watch GT 2e вы можете получить в подарок Huawei Band 4, а при покупке наушников Free Buds 3i — Huawei Band 4e.