Назначен новый председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП

Руслан Абдикаликов сменил Альтаира Уызбаева.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Кенжебекович Абдикаликов назначен председателем комитета по информационной безопасности ведомства.

Руслан Абдикаликов — уроженец г. Кызылорда, имеет два высших образования (учитель математики и физики, Кызылординский педагогический институт; бакалавр информационных систем, Карагандинский государственный технический университет). В разные годы работал в АО «НИТ», Центральной избирательной комиссии РК, Агентстве РК по связи и информации, Комитете связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, Комитете госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2016 года работал заместителем председателя комитета по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. С 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. На новом посту он сменил Альтаира Уызбаева.