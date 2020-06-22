Illusive Networks выпустил функционал сбора форензики для аналитиков SOC

Новый функционал сокращает время обработки инцидентов аналитиками второго уровня до 90% и интегрируется со сторонними средствами защиты информации для повышения эффективности расследований.

Illusive Networks, лидер в области киберзащиты на основе обмана, представил новые возможности моментального сбора форензики в рамках развития технологий для оптимизации SOC. Аналитики SOC сегодня сталкиваются с существенным увеличением числа алертов и инцидентов. Сотрудники, ответственные за расследование инцидентов, ежедневно тратят часы рабочего времени на анализ информации из разрозненных инструментов и систем, стараясь обнаружить контекстные данные, необходимые для подтверждения инцидента. Функционал моментального сбора форензики Illusive Networks позволяет точечно собирать релевантные данные в режиме реального времени и сокращает время реагирования на 90%. Это позволяет аналитикам SOC уделять больше внимания корреляции, анализу и устранению последствий атак.

Используя функционал Forensics On Demand от Illusive Networks, аналитики SOC могут более эффективно использовать то время, которое ранее затрачивалось на ручную деятельность, типичную для процессов проверки алертов, обогащения тикетов, расследования и приоритизации угроз, при этом получая эффективный инструмент реагирования на инциденты. Благодаря безагентной технологии Illusive аналитики второго уровня, которым поручено выявлять ложные срабатывания, могут в любое время инициировать сбор форензики на любой целевой машине. За несколько секунд Illusive предоставляет аналитикам точные данные, которые ранее приходилось собирать в течение нескольких часов в ручном режиме.

Аналитики также получают необходимый контекст для принятия решений по приоритизации алертов. Детальная форензика, собранная непосредственно с машины — источника атаки, дает представление о том, где в сети скрывается злоумышленник и как далеко он находится от привилегированных учетных данных или критичных систем. Например, один из клиентов Illusive Networks, международная компания в сфере энергетики, смогла значительно сократить время расследования и получить полный таймлайн развития каждого инцидента благодаря функционалу моментальной форензики.

Платформа Illusive предоставляет детальную хронологию артефактов, выявляет неверные конфигурации и уязвимости, обнаруживает взломы и подключения в реальном времени. Форензика может быть собрана из любого сгенерированного системой события безопасности, включая другие решения кибербезопасности, в том числе EDR и SIEM.

API-интерфейс для сбора форензики Illusive Networks обеспечивает встраивание функционала в системы класса SOAR и интеграцию с существующими процессами организаций. Благодаря обширной, детальной информации, собираемой с любого компьютера, группы реагирования на инциденты SOC имеют возможность экономить время и деньги за счет сокращения числа агентов, необходимых для расследования атак. Это увеличивает количество событий, которые они могут эффективно расследовать и минимизирует профессиональное выгорание, которое часто встречается в SOC из-за непрерывного потока ложных срабатываний.

«Решения по кибербезопасности полагаются на постоянную агрегацию данных, что приводит к огромному количеству алертов и перегрузке аналитиков. Позволяя аналитикам собирать форензику по запросу с любого компьютера и в любое время, мы избавляем их от необходимости затрачивать время на анализ нерелевантной информации. Платформа Illusive генерирует небольшое число более значимых алертов, позволяя организациям сосредоточиться на приоритетных инцидентах, уменьшить выгорание в SOC и, в конечном итоге, снизить издержки, связанные с эффективным выявлением атак», — отметил Офер Исраэль, генеральный директор Illusive Networks.

Для получения дополнительной информации вы можете прочитать краткое описание возможности по ссылке или заказать демо Illusive Networks. Дистрибьютором Illusive Networks в Казахстане и странах СНГ является компания Тайгер Оптикс.