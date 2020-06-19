Huawei представляет новинки Huawei Y8p, Y6p и Y5p в Казахстане

К старту продаж подготовили акционные предложения.

Компания Huawei объявляет о старте продаж в Казахстане сразу трех смартфонов серии Y. Новые устройства относятся к среднему ценовому сегменту и созданы специально для молодых пользователей. Смартфоны получили последнюю версию операционной системы Emui 10.1 и фирменный магазин приложений Huawei App Gallery, который предлагает пользователю только самые лучшие и популярные приложения, в том числе такие востребованные казахстанскими пользователями, как Kolesa.kz, 2Gis, Air Astana, Zenge, Altel, Tele2 Kazakhstan и многие другие.

В Huawei Y8p соблюден баланс между современными технологиями, обеспечивающими высокую производительность, и доступностью, что делает устройство оптимальным выбором для молодых пользователей. Смартфон обладает тройной камерой с объективом 48 Мп и встроенным в 6,3-дюймовый Full HD+ экран сканером отпечатков пальцев. Huawei Y8p оснащен 8-ядерным процессором Kirin 710 °F и емким аккумулятором 4000 мА/ч. Основная камера может похвастаться умным фотопомощником, который умеет распознавать более 500 сценариев в 21 категории. Фронтальная камера 16 Мп поддерживает режим HDR для создания селфи.

Huawei Y6p обладает тройной основной камерой, состоящей из основного объектива 13 Мп с диафрагмой f/1.8, широкоугольного объектива 5 Мп с углом обзора 120 градусов и датчика глубины 2 Мп. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп оснащена алгоритмами искусственного интеллекта, которые помогают сделать четкое детализированное селфи.

Huawei Y6p работает на 8-ядерном процессоре и способен поддерживать до 36 часов разговоров в 4G всего за одну полную зарядку. Даже если осталось всего 5% заряда от 5000мА/ч батареи, смартфон сможет работать до 12 часов. Благодаря фирменной технологии Histen 6.0 Huawei Y6p обеспечивает объемное звучание и функцию шумоподавления при использовании наушников.

Huawei Y5p оснащен 5,45-дюймовым экраном. Смартфон обладает встроенной памятью 32 Гб, емкой батареей 3 020 мА/ч и основной камерой 8 МП с диафрагмой f/2.0 и фронтальной камерой 5 Мп, которая поддерживает режим HDR и функцию распознавания лица. Huawei Y5p работает на 8-ядерном процессоре и отлично справляется с повседневными задачами. Батарея смартфона емкостью 3020 мА/ч обеспечивает до 17 часов непрерывного воспроизведения видеороликов.

Все новинки поступили в продажу в Казахстане 19 июня 2020 г со специальным акционным предложением: до 5 июля каждому покупателю при покупке Huawei Y8p и Y6p в сети официальных дистрибьюторов будет вручен в подарок фитнес-браслет Huawei Band 4ec возможностью трекинга баскетбольных тренировок, а обладатели Y5P получат скидку в 5000 тенге.

Рекомендованные розничные цены:

— Huawei Y8p (4 Гб + 128 Гб), цвета полночный черный, светло-голубой — 109 990 тг.

— Huawei Y6p (3 Гб + 64 Гб), цвета полночный черный, изумрудно-зеленый — 69 990 тг.

— Huawei Y5p (2 Гб + 32 Гб), цвета черный, синий, зеленый — 44 990 тг.