Зарегистрировать ребенка по месту жительства можно на портале eGov

Услуга разработана совместно с Министерством внутренних дел РК.

Родители ребенка, не достигшего 16 лет, могут зарегистрировать его по месту жительства онлайн, на портале электронного правительства. Услуга разработана совместно с Министерством внутренних дел РК для того, чтобы дать возможность родителям самостоятельно прописывать своих детей, не обращаясь в ЦОН.

«Услуга достаточно проста и понятна, а главное — получить ее можно за 15 минут», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Для этого необходимо выбрать во вкладке «Гражданство, миграция и иммиграция» услугу «Регистрация детей до 16 лет по месту жительства» и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». Далее пользователю необходимо ввести ИИН своего ребенка, после чего будет осуществлена проверка на подтверждение родственной связи в информационной системе ЗАГС. Как только придет подтверждение, нужно выбрать «Цель прибытия» и «Причину регистрации» из справочника. Там же нужно указать, является ли родитель, заказывающий услугу, собственником жилья, где будет прописан ребенок.

Если пользователь является собственником, отмечает поле «Я — собственник» выбирает область или вводит регистрационный код адреса, и по найденным адресам выбирает, куда прописать ребенка. Подписывает запрос ЭЦП либо при помощи одноразового пароля. При успешной обработке запроса от госоргана в личный кабинет придет уведомление об исполнении заявки. Если пользователь не является собственником, он отмечает поле «Я — не собственник». Вводит ИИН собственника и адрес, затем начнется проверка в государственной базе данных «Регистр недвижимости» на зарегистрированные объекты. После подтверждения заявка уходит на согласование собственнику. Когда заявка согласована собственником, пользователь подписывает запрос ЭЦП либо через одноразовый пароль, в результате чего в личный кабинет придет уведомление об исполнении заявки.