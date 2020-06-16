Участник Astana Hub привлек 100 тыс долларов инвестиций

Полученные инвестиции пойдут на дальнейшее развитие технологической части продукта и масштабирование на рынки США, Великобритании и Израиля.

Казахстанский стартап Kid Security привлек 100 тыс долларов ангельских инвестиций. Проект Kid Security позволяет родителям быть спокойными за безопасность детей, зная, где они находятся. Приложение также мотивирует детей делать полезные дела по саморазвитию: учебе, спорту и дому, передает Елорда Инфо.

«На сегодняшний день у нас насчитывается уже более 170 тысяч скачиваний приложения, из них 20% казахстанских потребителей, 74% россиян и 6% представителей СНГ и европейских стран. В целом, с момента запуска Kid Security зарегистрировано 26 тысяч активных пользователей. В период пандемии Covid-19 особенно актуален EdTech рынок, куда стремится команда проекта, где главное удерживать детей необычным подходом в технологиях», — заявил сооснователь проекта Асат Ашаманов.

Полученные инвестиции пойдут на дальнейшее развитие технологической части продукта и масштабирование на рынок США, Великобритании и Израиля. Для выхода на международные рынки команда прошла отбор в московский онлайн-акселератор Аркадия Морейниса United Investors.

Казахстанский стартап Kid Security является участником акселерационных программ Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. В период за 2018–2019 гг. проект получал гранты, венчурное инвестирование, становился победителем и призером конкурсов стартап-проектов, проводимых в Нур-Султане, Алматы и Москве.