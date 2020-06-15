Работодатели будут уведомлять Минтруда об увольнении работников онлайн

Кадровиков избавили от необходимости заполнять бумажные формы, процедура максимально упрощена и ускорена.

В Казахстане при увольнении работников работодателей обязали уведомлять государство онлайн, передает Today.kz.

«Для удобства работодателей на портале электронной биржи труда Enbek.kz реализован функционал по предоставлению информации о предстоящем высвобождении работников. В соответствии со статьей 28 Закона РК „О занятости населения“ кадровые службы организаций были обязаны заранее передавать в центры занятости населения уведомления о планируемом увольнении сотрудников. При этом кадровики заполняли специальные бумажные формы. Теперь же эта процедура максимально упрощена и ускорена», — рассказали в Минтруда.

В личном кабинете на портале электронной биржи труда работодатель может заполнить данные о предстоящем высвобождении работников с указанием их количества, размера зарплат, должностей, профессий, специальностей, квалификаций, причин увольнения, а также сроков, в течение которых они будут высвобождаться.

Автоматизация передачи данных о высвобождении сотрудников также будет способствовать своевременному принятию мер для подбора работникам подходящих вакансий и новых рабочих мест.