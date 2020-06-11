Определены требования к использованию электронных кошельков

В частности, будет введен запрет на переводы между анонимными электронными кошельками.

Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан во втором чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста. Законопроект разработан в рамках исполнения поручений Главы Государства, обозначенных в Послании «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана». Документ включает нормы, направленные на повышение эффективности регулирования деятельности платежных организаций в целях снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике, передает Елорда Инфо.

Поправки предусматривают запрет на переводы между анонимными электронными кошельками и устанавливают новые требования по идентификации пользователей. Кроме того, в документе определены лимиты на размеры операций при использовании электронных денег. Также предусматривается возможность использования индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами электронных кошельков для проведения расчетов, что даст дополнительный импульс развитию и использованию электронных денег как удобного и простого инструмента для оплаты.

Законопроект содержит также нормы, направленные на регламентацию порядка снятия наличных денег с банковских счетов субъектами предпринимательства.