Цифровизация минимизирует напряженность в сфере здравоохранения

Эксперты дали свои рекомендации по совершенствованию работы в рамках концепции «слышащего государства».

Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» продолжает цикл обсуждений действующего законодательства РК по социально значимым направлениям. В онлайн-формате прошла вторая дискуссионная площадка на тему «Открытость в сфере здравоохранения: как новые тренды влияют на доступ к информации», передает Елорда Инфо.

В рамках дискуссионной площадки эксперты обсудили текущие вопросы доступа к информации в действующем законодательстве в сфере здравоохранения, в частности, уязвимые стороны, выявленные в условиях пандемии, и дали свои рекомендации по совершенствованию работы в рамках концепции «слышащего государства», объявленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Отрывая диалог, модератор площадки, директор Института Европейского права и прав человека Марат Башимов, отметил, что цифровизация и условия пандемии подтолкнули к необходимости изменения регламента доступа к информации.

«Очень эффективно себя показал созданный при Администрации Президента РК отдел по контролю за рассмотрением обращений. Теперь люди напрямую пишут Главе государства. Считаю необходимым создать при министре здравоохранения РК аналогичную структуру», — сказал он.

Директор НПО «Центр социальных и правовых исследований» Айсана Сман отметила, что закон «О доступе к информации» был принят 5 лет назад с учетом тенденций того времени. А в новых условиях, по ее мнению, появились вопросы, которые необходимо урегулировать именно этим законом или Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Присутствующие эксперты выразили мнение, что цифровизация и доступ к информации призваны минимизировать социальную напряженность среди населения.