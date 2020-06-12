Выпускники вузов получат электронные дипломы

В Казахстане идет оцифровка дипломов.

В этом году всем выпускникам вузов (бакалавр, магистр, PhD) и колледжей будут выдавать электронный вариант диплома, при этом бумажный диплом сохранится. Уже оцифровано 2,5 млн дипломов, выданных с 1992 года. До конца года будут оцифрованы дипломы с 1976 по 1992 гг., передает Strategy2050.

В Министерстве образования и науки объяснили зачем это делается. Экономятся время и ресурсы, которые уходят на подтверждение диплома, а также ликвидируется оборот поддельных дипломов государственного образца. Работодателям будет обеспечена достоверная информация о квалификации претендентов на трудоустройство, а само качество образования должно повыситься за счет обеспечения достоверной информацией о выпускниках.

В МОН также напомнили, что прием документов во все организации образования автоматизирован.