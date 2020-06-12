В Узбекистане откроют 100 учебных IT-центров

Президент поручил Мининфокому организовать в каждом регионе страны школы по углубленному изучению информационных технологий.

В регионах Узбекистана планируют открыть как минимум 100 учебных центров цифровых технологий. Об этом стало известно на совещании у президента по вопросам развития цифровой экономики. Учебные заведения будут предлагать молодежи краткосрочные курсы по основам программирования, электронной коммерции и графическому дизайну, передает «Курсив».

Президент поручил включить в школьную программу дисциплины из реализуемого в стране проекта «Один миллион программистов». Начальный этап проекта уже охватил свыше 62 тыс. учащихся, из них 5,4 тыс. получили сертификаты о квалификации. До конца года намечается обучить еще 38 тыс. желающих основам разработки программного обеспечения, а в первой половине 2021 года — еще 150 тыс.

Шавкат Мирзиёв поручил министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) организовать в каждом регионе страны школы по углубленному изучению информационных технологий. По словам главы Мининфокома Шухрата Садыкова, студентов столичных IT-вузов — Ташкентского университета информационных технологий, Университета Инха и Университета Амити со второго курса будут привлекать к преподаванию в IT-школах, при этом они будут параллельно продолжать учебу в режиме онлайн.

По данным Мининфокома, общий объем инвестиций в сферу превысит 1,67 млрд. долларов. Из них 443 млн долларов будут направлены на развитие мобильных сетей, еще 130,5 млн долларов– на развитие широкополосных сетей доступа в интернет, 138 млн долларов — на развитие магистральных сетей, 334,7 млн долларов — на создание системы «Безопасный город». На строительство трех дата-центров в Ташкенте, Бухаре и Коканде выделяется 124,5 млн долларов.