Миллиардом тенге завладели интернет-мошенники

Распространение дистанционных покупок и онлайн-услуг поспособствовало кратному росту числа интернет-мошенничества.

Злоумышленники стали чаще прибегать к интернет-мошенничеству во время пандемии коронавируса. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazpravda.kz.

«Недавно в Алматы была изобличена группа, организовавшая целую схему интернет-махинаций. Преступники ввели в обращение криптовалюту и завладели деньгами в сумме одного миллиарда тенге. Почти у 800 граждан», — сообщил Тургумбаев.

Он отметил, что распространение в режиме изоляции практики дистанционных покупок и онлайн-услуг способствовало кратному росту числа интернет-мошенничества.