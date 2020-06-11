О приеме в школы и вузы можно узнать онлайн
На eGov казахстанцы могут узнать о статусе ранее поданной заявки на зачисление в дошкольные, начальные, основные средние, общие средние и специальные организации образования.
На портале электронного правительства запущен новый сервис по проверке статуса ранее поданной заявки на зачисление в дошкольные, начальные, основные средние, общие средние и специальные организации образования.
«Мы понимаем, что услуга на eGov по приему документов и зачислению в дошкольные организации будет иметь большую популярность на портале. Поэтому мы стараемся сделать процесс отслеживания поданных заявлений простым и понятным для всех», — прокомментировал новшество Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».
Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov и авторизоваться. В разделе «Сервисы» выбрать из списка «Сервис проверки статуса заявки в школу», затем ввести уникальный код заявления. В личном кабинете, в разделе «История получения услуг», можно ознакомиться с уведомлением об обработке заявки.
Результатом оказания услуги является выдача расписки о приеме документов и издание приказа о зачислении в организацию среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего) на начало учебного года либо мотивированный ответ об отказе.