О приеме в школы и вузы можно узнать онлайн

На eGov казахстанцы могут узнать о статусе ранее поданной заявки на зачисление в дошкольные, начальные, основные средние, общие средние и специальные организации образования.

На портале электронного правительства запущен новый сервис по проверке статуса ранее поданной заявки на зачисление в дошкольные, начальные, основные средние, общие средние и специальные организации образования.

«Мы понимаем, что услуга на eGov по приему документов и зачислению в дошкольные организации будет иметь большую популярность на портале. Поэтому мы стараемся сделать процесс отслеживания поданных заявлений простым и понятным для всех», — прокомментировал новшество Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov и авторизоваться. В разделе «Сервисы» выбрать из списка «Сервис проверки статуса заявки в школу», затем ввести уникальный код заявления. В личном кабинете, в разделе «История получения услуг», можно ознакомиться с уведомлением об обработке заявки.

Результатом оказания услуги является выдача расписки о приеме документов и издание приказа о зачислении в организацию среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего) на начало учебного года либо мотивированный ответ об отказе.