Подведены итоги мероприятий по проекту Smart City в Атырау

Основное внимание уделяется безопасности и комфортным условиям для жизни граждан, формированию эффективной системы управления городской инфраструктурой и транспортом.

Ход реализации проекта Smart City рассмотрели на совещании под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева. Участниками совещания стали представители министерств сельского хозяйства, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, инфраструктурного развития, а также акимат Атырауской области, АО «Холдинг „Зерде“» и др.

Участники встречи обсудили результаты цифровизации отраслей образования, здравоохранения, ЖКХ, транспортной и социальной сфер. О них рассказал заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов.

Кроме того, были озвучены итоги проектов, которые были реализованы в Атырау, а также инициативы, направленные на ускорение темпов развития экономики и улучшения качества жизни населения. В сфере образования в 196 школах было установлено 13 тыс. единиц компьютерной техникой, а уровень доступа к интернету достиг 97,9%.

Более 150 миллионов тенге затратили на систему мониторинга пассажирских перевозок и е-билетирования. Это помогло вывести денежные средства из теневого оборота на 80%. Что касается здравоохранения, представлены проекты по интеграции систем больниц, мобильное приложение для проверки цен на лекарства, е-паспорта здоровья, оцифровка оборудования и др.

Руководитель холдинга «Зерде» отметил, что Атырау входит в пятерку самых «умных» городов Казахстана. Основное внимание уделяется безопасности и комфортным условиям для жизни граждан, формированию эффективной системы управления городской инфраструктурой и транспортом.

«Что касается управления городом, здесь мы ставим акцент на организацию единого контакт-центра, постоянный анализ обращений с применением цифровых сервисов», — отметил руководитель «Зерде».

Согласно планам, озвученным акиматом области, в сентябре 2020 года будет запущен проект ГЧП ТОО «Коркем Телеком». Ожидается, что с помощью эксплутационной системы фото-видеофиксации и видеоаналитики аварийность на дорогах и число правонарушений снизятся на 20%.

По итогам совещания Аскар Жумагалиев поблагодарил участников и рекомендовал проводить совместную работу по реализации проекта Smart City.