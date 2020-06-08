За соблюдением казахстанцами карантина будут следить через смартфоны

В Костанайской области уже запустили подобный проект.

В Казахстане внедрят мобильное приложение для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами Covid-19. Об этом заявляется в постановлении главного санврача страны Айжан Есмагамбетовой, передает Sputnik.

Ранее сообщалось, что бессимптомных носителей коронавирусной инфекции будут наблюдать на домашнем карантине. Больные, у которых нет симптомов Covid-19, будут госпитализироваться в инфекционный стационар до трех дней. Затем по решению врача пациентов отправят на домашний карантин. В Костанайской области уже запустили подобный проект. Жителей, которых поместили на 14-дневный домашний карантин, обязали установить приложение для отслеживания передвижения Smart Костанай. Оно должно быть подключено круглосуточно.

Подобную разработку представляли также в акимате Нур-Султана. Человек, который находится на обязательном карантине дома, устанавливает приложение Smart Astana, через геолокацию, Wi-Fi, Bluetooth и приложение «Здоровье» данные фиксируются в приложении. Таким образом можно узнать об активности человека: выходил ли он из дома, или фиксируются данные, что смартфон находится в неподвижном состоянии, а значит, человек мог его оставить дома, а сам покинуть жилище. В таком случае ему могут позвонить операторы, чтобы поинтересоваться, чем он занят в данное время. По окончании карантина функция отслеживания передвижения отключается.

Кроме того, в постановлении сообщается, что главные санврачи соответствующих территорий, а также другие ответственные лица вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Также Есмагамбетова поручила обеспечить интеграцию информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой Национального центра экспертизы в части передачи результатов ПЦР-тестирования на COVID-19.