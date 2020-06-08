IT-профессионалы смогут принять участие в Cisco Connect Online

Виртуальная конференция пройдет в течение нескольких дней и будет включать онлайн-игру, тематические сессии и технические тренинги.

9, 11 и 15–18 июня 2020 года пройдет Cisco Connect Online ― виртуальная конференция для IT-профессионалов, где можно будет обсудить новые вызовы и возможности в сфере информационных технологий. Главные темы Cisco Connect Online ― сетевые и облачные решения, технологии совместной работы, ЦОД, информационная безопасность и Интернет вещей.

Цифровая трансформация уже стала абсолютной реальностью во всех отраслях и индустриях. Для успешного решения задач в условиях экономики нового типа бизнес нуждается в комплексных информационных платформах для сбора данных, их анализа, передачи и защиты. Компания Cisco строит такие системы, помогая заказчикам извлекать максимум пользы из окружающих данных и превосходить за счет этого конкурентов на рынке.

В рамках виртуальной конференции Cisco Connect Online мы расскажем о цифровых архитектурах Cisco, которые формируют новые источники дохода и открывают новые возможности для роста. IT-решения, представленные в ходе мероприятия, будут интересны руководителям и представителям бизнес-подразделений, IT-специалистам, а также всем, кто желает быть в курсе инноваций в телеком-области.

Конференция пройдет в три этапа:

9 июня ― онлайн-игра «Захвати флаг» по трем направлениям: кибербезопасность, корпоративные сети и ЦОД. В ходе игры сетевые инженеры и эксперты в области кибербезопасности смогут продемонстрировать и усовершенствовать свои навыки использования решений Cisco в разных ситуациях. Имена победителей будут оглашены 11 июня. Более подробную информацию смотрите на сайте конференции.

11 июня ― пленарный день для IT-руководителей, IT-профессионалов, визионеров и всех, кто хочет понять тенденции индустрии.

15-18 июня ― углубленные технические сессии для IT-профессионалов и системных инженеров, которые хотят повысить уровень знаний технологий Cisco. Расписание сессий доступно на сайте конференции.

Среди ключевых спикеров пленарного дня конференции (11 июня) ― известные руководители, управляющие и технические директора из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Украины и других стран:

— Олег Боднар, региональный менеджер Cisco в СНГ;

— Алексей Бессараб, директор по технологиям Cisco в СНГ;

— Владимир Соболев, глава представительства Cisco в Казахстане и Кыргызстане;

— Владимир Орлов, глава представительства Cisco в Азербайджане;

— Вадим Клыгун, глава представительства Cisco в Республике Беларусь;

— Сергей Мартынчук, глава представительства Cisco в Украине, Армении, Грузии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане;

— Джим Грабб, главный евангелист по технологиям Cisco

— Эрик Греффье, управляющий директор подразделения технологических специалистов Cisco в регионе EMEAR;

— Джеймс Харви, технический директор AppDynamics в регионе EMEAR;

— Юрий Довгань, системный инженер Cisco;

— Владимир Илибман, менеджер направления ИБ Cisco;

— Игорь Сукайло, системный инженер Cisco.

А также представители компаний-заказчиков Cisco:

— Вячеслав Нехороших, CIO группы компаний «Фокстрот»;

— Сергей Детюк, генеральный директор «Метинвест Диджитал»;

— Нурлан Мейрманов, управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком»;

— Александр Гревцев, директор по ИТ ТОО «Корпорация Казахмыс»;

— Александр Щербов, начальник сектора системной поддержки компьютерной техники и систем АО «АрселорМиттал Темиртау»;

— Эмин Сеидов, ИТ-консультант Azedunet.

Основные темы пленарного дня:

— роль информационных технологий в текущих условиях;

— развитие сетей 5G;

— отраслевые кейсы использования технологий (розница, телеком, промышленность);

— обзор решений и возможностей Cisco в сфере ЦОД, кибербезопасности, совместной работы и промышленного IoT.

В ходе двухпотоковых технических сессий, которые пройдут 15–18 июня, зрители смогут ознакомиться с новинками и практикой использования технологий и решений Cisco в сфере корпоративных сетей, промышленного Интернета вещей, безопасности, ЦОД и облаков, а также решений для совместной работы.

Ознакомиться с полной программой мероприятия и зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте.