Цифровые военкоматы появятся в Казахстане

В рамках процесса цифровой трансформации внедряется несколько информационных систем, включая автоматизированную систему управления ресурсами вооруженных сил.

В Казахстане в рамках цифровизации вооруженных сил будут созданы е-военкоматы. Эти и другие вопросы обсудили на семинаре в Министерстве обороны. В диалоге принял участие советник Президента Багдат Мусин, руководство Министерства обороны, главнокомандующие видами войск, командующие региональными командованиями. Цифровизация Минобороны ведется по трем основным направлениям: участие в реализации мероприятий госпрограммы «Цифровой Казахстан»; оказание государственных услуг населению через портал электронного правительства; автоматизация системы управления и внедрение информационных систем военного назначения, передает Kazpravda.kz.

«Начав движение по цифровой модернизации армии, нами уже достигнуты определенные положительные результаты, накоплен опыт по внедрению цифровых технологий, создается необходимый потенциал сил и средств. Вместе с тем, вооруженным силам еще немало предстоит выполнить», — сказал министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

При этом отметил, что без заинтересованности командиров и достаточного финансирования результат работы не будет достигнут в полном объеме. Без понимания командирами всех уровней того, что им даст автоматизация и цифровизация, успеха не будет.

Автоматизация процессов управления направлена на сокращение цикла управленческой деятельности, начиная от получения боевой задачи и заканчивая анализом ее исполнения. К примеру, автоматизированная система управления уже действует в силах воздушной обороны (СВО). Она заменила ручной труд планшетистов на автоматизированное отображение воздушной обстановки. Контроль готовности боевых средств, целераспределение и решение штурманских задач осуществляются с применением программно-аппаратных комплексов. Мобильные комплексы автоматизированной системы управления СВО внедряются для обеспечения маневра частей и подразделений при боевых действиях, расширяется функционал специального программного обеспечения с целью включения возможности управления фронтовой, армейской, а также транспортной авиацией.

Разработана также автоматизированная система управления высшего звена и сухопутных войск. Она является основой автоматизированной системы управления вооруженными силами и предназначена для повышения эффективности и качества управления подчиненными войсками, сокращения времени на принятие решений и достижение успеха при минимальных затратах сил и средств.

Разрабатывается автоматизированная система управления ресурсами вооруженных сил. Она предполагает автоматизацию процессов управленческого и бухгалтерского учета мобилизационных, материально-технических, иных ресурсов, а также кадрового потенциала армии. По завершению создания данной системы будут переведены все виды учета в онлайн-режим, автоматизируется процесс формирования расчетно-снабженческих единиц вооруженных сил на основе имеющихся и создаваемых справочников и классификаторов.

Также реализовывается пилотный проект «Цифровой местный орган военного управления» (цифровой военкомат) в местных органах военного управления Нур-Султана и Алматинской области. Ставится цель — оцифровать все «военкоматы» областного уровня.

На сегодняшний день в промышленную эксплуатацию принято 11 информационных систем. В 2020 году планируется приобрести семь полевых комплексов средств автоматизации в мобильном исполнении и четыре — в переносном или кейсовом исполнении.

Продолжается построение ведомственной сети передачи данных для обмена информацией между Министерством обороны, генеральным штабом, видами вооруженных сил, родами войск, региональными командованиями, соединениями, воинскими частями и учреждениями. Это позволит объединить воинские части и учреждения в единое цифровое информационное пространство.