Минобразования пересмотрит подходы к онлайн-обучению

Новый учебный год в РК планируется начать в стенах школ, однако необходимо подготовиться и к другому сценарию.

Следующий учебный год казахстанские дети должны начать в стенах школ. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Министр отметил, что за короткое время преподаватели и ученики сумели приспособиться к новым условиям, тем не менее, в стране должен быть выработан новый подход к удаленному обучению, передает Kazpravda.kz.

«Несмотря на достаточное количество проблем, учебный процесс не был остановлен. Большая благодарность родителям, у них было много работы, мы это признаем. Конечно, мы понимаем, что в реальности дистанционное обучение должно быть несколько другим, поэтому стоит задача учесть все эти уроки, проблемные моменты. Это вопросы киберпедагогики, и нельзя думать о том, что дистанционное обучение — это когда мы просто классную систему уроков со всеми ее плюсами и минусами включаем в Zoom. И это называем дистанционным обучением. Это абсолютно неверное понимание», — сказал Аймагамбетов.

По его словам, стоит задача провести работу по методике преподавания, педагогическим технологиям в режиме дистанционного обучения, нормативному регулированию и оцениванию.

«Вопросов педагогического и технического характера немало. Летний период мы должны использовать, чтобы эти вопросы решить. Конечно, мы надеемся, что ситуация с карантином будет улучшена, и в начале следующего года мы все-таки начнем учебу в стенах школ, но мы должны подготовиться и к другому сценарию. В связи с этим в летний период и педагоги, и Министерство образования, и управления должны будут необходимые меры предпринять», — заключил министр.