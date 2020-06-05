Казахстан будет обмениваться информацией с ЕАЭС и Китаем по ввозимым товарам

Соответствующее соглашение позволит ускорить совершение таможенных операций и выявлять факты уклонения от контроля.

Депутаты сената на пленарном заседании приняли закон «О ратификации Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики». Соответствующее соглашение было подписано 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума председателем коллегии Евразийской экономической коллегии, вице-премьерами государств-членов союза, министром иностранных дел Китая, передает Zakon.kz.

«Положения соглашения регламентируют основные этапы информационного обмена, механизм взаимодействия сторон и требования к объему и составу сведений. Взаимообмен данными предполагается по экспортным транзитным декларациям участников внешнеэкономической деятельности за исключением товаров физических лиц для личного пользования», — сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект сенаторам.

Он отметил, что обмен информацией будет осуществляться в электронном виде по всем видам транспорта с использованием интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза и информационной системы уполномоченного органа Китая. Не позднее 18 месяцев с даты вступления соглашения в силу будут заключены отдельные протоколы, определяющие структуру и формат сведений, а также технические условия информационного обмена. Они заключаются между центральными таможенными органами государств-членов ЕАЭС и главным таможенным управлением КНР и не потребуют в дальнейшем ратификации.

«Обмен информацией по соглашению позволит ускорить совершение таможенных операций, применять полученные сведения в целях повышения эффективности систем управления рисками и выявлять факты уклонения от таможенного контроля. Наряду с этим, в целях обеспечения безопасности, предполагается снижение рисков, связанных с ввозом на таможенные территории двух сторон потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров», — заключил глава минфина.