Лица без гражданства РК могут получить удаленно справку для трудоустройства

Новая услуга дает возможность пользователю отправить электронное заявление через портал электронного правительства.

Лица, не имеющие гражданства РК, могут получить справку для трудоустройства в режиме онлайн. Новая услуга позволяет пользователю отправить заявление на выдачу или продление справки для самостоятельного трудоустройства иностранцу или лицу без гражданства через портал электронного правительства.

«При реализации услуги мы постарались максимально упростить процесс и сократить сроки оказания услуги. Если раньше иностранцу или апатриду для получения такой справки нужно было идти в ЦОН или минтруда и ждать 25 дней, сейчас ее можно получить за 10 дней, оформив заявку онлайн», — рассказал Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Для получения услуги физическому лицу необходимо на портале eGov выбрать услугу «Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства». Далее необходимо авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». Затем получателю услуги нужно заполнить обязательные поля и прикрепить отсканированную копию документов об образовании, трудовой деятельности и документа, удостоверяющего личность, подписать запрос посредством ЭЦП или одноразовым SMS-паролем в случае регистрации абонентского номера пользователя в базе мобильных граждан.

При успешной обработке запроса в личный кабинет пользователя поступит справка о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, которую иностранец или лицо без гражданства сможет предъявить работодателю при приеме на работу.