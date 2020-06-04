В Казахстане наметился бум интернет-рекламы

За год доля этого канала выросла почти в два раза.

Казахстанский рынок рекламы в интернете в 2019 году вырос на 51%. Об этом рассказал Борис Омельницкий, директор по стратегическому развитию рынка (Яндекс) в ходе онлайн-конференции «Рекламные технологии для бизнеса». Рынок рекламы на ТВ за тот же период вырос всего на 7,9%. Эти оценки не включают объемы сектора МСБ с ежемесячным рекламным бюджетом ниже 380 тыс. тг., а также зарубежных рекламодателей с таргетингом на Казахстан, размещающихся на глобальных платформах.

Если же эти оценки включить в общие цифры, то доля интернет-рекламы в РК по итогам 2019 года составит 29% (50 млн долларов или 19,03 млрд тг.). На долю телевидения приходится 46% рынка (30,1 млрд тг.). Доля радио в общем рекламном «пироге» составила 7% (+4,9%). Остальное приходится на наружную рекламу (15%, рост на 12,2%) и прессу (4%, падение на 9%).

В 2019 году обозначилась важная веха — позиции телевидения как главного инструмента рекламы слегка пошатнулись в пользу интернет-рекламы. Доля ТВ с 52,3% в 2018 году снизилась до 45,6% в 2019 году. Доля интернета за год выросла почти в два раза (с 15,9% в 2018 году до 28,8% в 2019).

«Можно говорить о том, что у интернет-рекламы в Казахстане взрывной рост. Этот потенциал, это доверие к интернет-рекламе транслируется и на 2020 год, который отметился периодом самоизоляции из-за пандемии коронаврируса», — говорит Борис Омельницкий.

Доля тех или иных инструментов интернет-рекламы в Казахстане распределилась следующим образом:

— контекстная поисковая реклама: 36,8%

— баннерная реклама, включая рекламные сети и соцсети: 32,72%

— видеореклама, включая инстрим и аутстрим, видеоплатформы и соцсети: 30,48%

Здесь наметился рост доли баннерной и видеорекламы, а вот контекстная реклама слегка сдала позиции за год.

При этом рекламодатели уверены, что Covid-19 значительно повлияет на рекламный бизнес Казахстана. Из опроса, проведенного Центрально-Азиатской рекламной ассоциацией, следует, что банкротство и закрытие компаний, сокращение объемов заказов, повышение цен на услуги и материалы, а также замораживание рекламных бюджетов станут негативными факторами для рынка. Из позитивных рекламодатели отмечают рост конкуренции, что приведет к повышению качества обслуживания и будет положительно воспринято заказчиками. В то же время, часть рекламодателей уверена, что происходящее приведет к появлению новых рынков сбыта. Один из ключевых трендов — оцифровывание каналов продаж. Аналитики отмечают появление и новых сегментов в digital-рекламе: активный рост обозначился в мобильной рекламе, стали заметны рекламные возможности видеоигр, электронных спортивных трансляций.

«Тот, кто первый начнет захватывать рынок, тот и победит. Потребление значительно поменялось, люди привыкли к интернету. Многие поняли, что в интернете удобнее и в какой-то степени безопаснее приобретать товары и услуги. Поэтому за интернетом будущее», — отметил Артем Борисов, директор Яндекса в Казахстане.

Несмотря на это, рекламные агентства настроены весьма негативно — они прогнозируют сокращение доходности бизнеса до 50%, а рекламопроизводители — до 75%. Свежих данных по Казахстану пока нет, но результаты российского рынка digital-рекламы уже демонстрируют то влияние, которое оказал коронавирус. Сегмент Branding упал на 2,1%, Banners — на 18,2%, Video — рост на 21,4%, Performance — рост на 11,8%, Cpx — рост на 12,4%, Search — рост на 11,2%. В целом российский рынок вырос всего на 9,6% (январь и февраль показали хорошие результаты, а вот в марте рекламная активность снизилась).

Вместе с тем, в Яндексе отмечают, что в мае падение относительно плана было в полтора раза меньше, чем в апреле. То есть, динамика заморозки и переноса бюджетов все-таки развернулась в позитивную сторону. Бизнесы адаптировались к ситуации самоизоляции, настроили каналы продаж. Поведение потребителей тоже отметилось позитивом, реклама начала опять активно работать и привлекать бюджеты.

О том, как изменилось поведение потребителей в интернете, рассказал Данияр Танаев, старший менеджер Яндекс по развитию клиентов. По его словам, цифры подтверждают, что бизнес понемногу восстанавливается. Рассказывая о паттернах поведения пользователей, он отметил, что во время карантина фокус аудитории сместился на «удаленные» тематики (дистанция, доставка, и т. д.). Повысился спрос к таким приложениям, как Zoom, Skype, TeamViewer. Из любопытного — прирост интересов пользователей наблюдался по запросу «Как сделать скриншот».

По итогам мая наметился рост трафика относительно апреля на сайтах по тематикам «Недвижимость» (+ 12%), «Строительство и ремонт» (+11,5%), «Транспорт и перевозки» (+9,8%), «Государство и общество» (+9,2%), «Путешествия» (+4,5%), «Авто и мотто» (+4,1%), «Спорт и активный образ жизни» (+3,7%), «Торговля» (+2,7%), «Промышленность и сельское хозяйство» (+1,5%).

«Категории, которые находятся в топе, это те бизнесы, которые сейчас должны активизироваться и начать коммуникацию со своими пользователями. Как поменялся пользователь? В первую очередь можно отметить, что закрепились онлайн-покупки, идет бурный рост интереса к недвижимости, строительству, обустройству дома, возвращается интерес к туризму. А интерес — это потенциальные клиенты, важно помнить об этом. Бизнес уже возвращается к своим естественным нормам, поэтому важно начать коммуницировать с потенциальными заказчиками», — подытожил Данияр Танаев.