Экономический эффект от внедрения цифровизации в АПК составил 2,5 млрд тенге

Получен прирост производимой продукции и сокращены производственные затраты до 20%.

Выступая на площадке СЦК, министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров отметил, что по итогам 2019 года зафиксировано 49 фермерских хозяйств, в которых внедрены цифровые технологии (28 хозяйств — в направлении «точного» земледелия, 21 — в молочном и мясном животноводстве). Экономический эффект от внедрения элементов цифровизации составил 2,5 млрд тенге (+30% к производству продукции; -20% от производственных затрат).

Он добавил, что сформирован набор элементов для определения уровня ферм, к примеру: в растениеводстве это электронные карты полей, системы навигации, автоматическое управление; в животноводстве — доильные аппараты с программным обеспечением, автоматические системы подачи воды и корма, системы мониторинга активности животных.

Элементы телематики в растениеводстве уже входят в навесное оборудование посевных комплексов, комбайнов и др. техники. Сегодня более 5 млн га угодий, или 20% от всех посевных площадей обрабатывается 1,5 тысяч единиц современной сельхозтехники. Получен прирост производимой продукции и сокращены производственные затраты до 20%.

По словам министра, элементы цифровизации также включены в действующие механизмы государственной поддержки. При наличии соответствующего оборудования предусмотрен повышенный норматив субсидирования.