Переводы между анонимными электронными кошельками запретят в Казахстане

Депутаты нижней палаты парламента приняли поправки, которые налагают запрет на совершение переводов между анонимными электронными кошельками.

Депутаты в ходе обсуждения разработали проект закона о вопросах ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствовании регулирования субъектов рынка платежных услуг. Он включает в себя нормы, способствующие снижению рисков отмывания и вывода капитала из страны. Для этого, в частности, вводятся новые требования по распознаванию пользователей. Отныне запрещаются переводы между анонимными электронными кошельками. Кроме того, установлены ограничения на размеры денежных операций. Также вводятся обязанности операторов платежных систем по обеспечению процедур противодействия противоправным операциям, передает Nur.kz.

Отмечается, что предлагаемые поправки будут способствовать росту прозрачного безналичного оборота, созданию действенного механизма для минимизации рисков отмывания денег и усилению защиты прав потребителей платежных услуг