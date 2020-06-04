К 2022 году интернетом обеспечат 97% казахстанцев

Сейчас без выхода в Сеть остаются жители двух тысяч сельских населенных пунктов в РК.

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах. Депутат Майра Айсина сообщила, что сейчас в Казахстане услугами широкополосного интернета охвачены 117 городов и 3 324 села с количеством населения 250 и более человек, передает Sputnik.

«У нас порядка двух тысяч сел, к сожалению, такой возможности лишены. В связи с этим депутатами парламента инициирован этот законопроект. Реализация норм законопроекта позволит в течение двух лет достичь охвата услугами интернета 97% казахстанцев», — сообщила парламентарий.

Айсина отметила, что законопроект предусматривает упрощение процедуры получения земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений для сетей мобильной связи. По действующему законодательству требуется изменить целевое назначение арендованного земельного участка, то есть, необходимо его выводить из индивидуального или сельскохозяйственного оборота, это затягивает на практике строительство телекоммуникационного оборудования до двух лет. Депутаты вносят поправки в земельный кодекс, что позволит операторам связи осуществлять строительство антенно-мачтовых сооружений на арендованных земельных участках без изменения их целевого назначения, вне зависимости от категорий земель, а также по упрощенной схеме.

Кроме того, дополнения в закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в части исключения требований управлений при строительстве антенно-мачтовых сооружений дадут возможность ускорить процесс обеспечения сельских жителей мобильной связью. Также проектом закона вносится дополнение в компетенцию акиматов в части оказания содействия при предоставлении мест для строительства сетей мобильной связи.

«Это связано с тем, что одной из основных проблем является несогласие собственников на монтаж базовой станции сотовой связи на жилых зданиях или вблизи них. Вносимые законопроектом дополнения в компетенцию местных исполнительных органов позволят также решать возникающие вопросы», — уточнила депутат.

Разработчики рассчитывают, что операторы связи будут совместно использовать инфраструктуру и частоты при оказании ими услуг связи, поскольку радиочастоты являются ограниченным ресурсом. Помимо этого, использование радиочастот другого оператора позволит расширить охват связью населения, улучшить технические параметры.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.