Режим ЧП приучил казахстанцев к онлайн-оплатам

В Нацбанке зафиксировали увеличение доли безналичных операций по платежным картам.

За период январь–апрель 2020 года держателями платежных карточек проведено 714,6 млн операций на сумму 12,3 трлн тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 72% и 53% соответственно. Наблюдается рост доли безналичных операций в общей структуре, от 39% в аналогичном периоде 2019 года до 62%. Об этом сообщили в Национальном банке РК.

В апреле текущего года наблюдалось снижение на 21% объемов операций с платежными карточками по сравнению с мартом 2020 г. Безналичные операции сократились на 18%, операции по снятию наличных денег — на 25%. Данное снижение показателей связано со снижением активности населения на фоне введенных в стране карантинных ограничений.

Количество и объем безналичных операций за период январь–апрель 2020 года составили 615,3 млн транзакций на сумму 7,6 трлн тенге. За аналогичный период прошлого года было проведено в два раза меньше операций. В основном операции были проведены посредством онлайн-каналов: в среднем в день через онлайн-сервисы банков проводились 2,6 млн операций на сумму 48,7 млрд тенге. Держатели платежных карточек в среднем в день проводили 5,1 млн безналичных операций и 827 тысяч операций по снятию денег. При этом средняя сумма одной безналичной транзакции составила 12 298 тенге, а снятия денег — 47 598 тенге.

В Нацбанке отметили, что с начала 2020 года на казахстанском рынке платежных карт наблюдается рост количества карточек и их держателей. По итогам первых четырех месяцев 2020 года в обращении находилось 37,8 млн платежных карт, из них 54% (20,5 млн) являются активными. В апреле текущего года эмитентами было выпущено около 2 млн платежных карт. 45% от этого количества выпущено в городе Алматы (около 891 тысяч ед.). При этом в регионах за период чрезвычайного положения в среднем выпущено более 70 тысяч картк.

По итогам I квартала 2020 года 96,3 тыс. предпринимателей разместили 160,7 тыс. POS-терминалов в 133,1 тыс. торговых точках. На территории Казахстана функционируют 12 тыс. банкоматов, из них — 1,5 тыс. поддерживают функцию биометрической идентификации клиентов.