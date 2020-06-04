Режим ЧП приучил казахстанцев к онлайн-оплатам

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В Нацбанке зафиксировали увеличение доли безналичных операций по платежным картам.

4 июня 2020 09:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

За период январь–апрель 2020 года держателями платежных карточек проведено 714,6 млн операций на сумму 12,3 трлн тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 72% и 53% соответственно. Наблюдается рост доли безналичных операций в общей структуре, от 39% в аналогичном периоде 2019 года до 62%. Об этом сообщили в Национальном банке РК.

В апреле текущего года наблюдалось снижение на 21% объемов операций с платежными карточками по сравнению с мартом 2020 г. Безналичные операции сократились на 18%, операции по снятию наличных денег — на 25%. Данное снижение показателей связано со снижением активности населения на фоне введенных в стране карантинных ограничений.

Количество и объем безналичных операций за период январь–апрель 2020 года составили 615,3 млн транзакций на сумму 7,6 трлн тенге. За аналогичный период прошлого года было проведено в два раза меньше операций. В основном операции были проведены посредством онлайн-каналов: в среднем в день через онлайн-сервисы банков проводились 2,6 млн операций на сумму 48,7 млрд тенге. Держатели платежных карточек в среднем в день проводили 5,1 млн безналичных операций и 827 тысяч операций по снятию денег. При этом средняя сумма одной безналичной транзакции составила 12 298 тенге, а снятия денег — 47 598 тенге.

В Нацбанке отметили, что с начала 2020 года на казахстанском рынке платежных карт наблюдается рост количества карточек и их держателей. По итогам первых четырех месяцев 2020 года в обращении находилось 37,8 млн платежных карт, из них 54% (20,5 млн) являются активными. В апреле текущего года эмитентами было выпущено около 2 млн платежных карт. 45% от этого количества выпущено в городе Алматы (около 891 тысяч ед.). При этом в регионах за период чрезвычайного положения в среднем выпущено более 70 тысяч картк.

По итогам I квартала 2020 года 96,3 тыс. предпринимателей разместили 160,7 тыс. POS-терминалов в 133,1 тыс. торговых точках. На территории Казахстана функционируют 12 тыс. банкоматов, из них — 1,5 тыс. поддерживают функцию биометрической идентификации клиентов.

 