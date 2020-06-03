Участковые инспекторы Алматы получат современные жетоны-видеорегистраторы

Оснащение участковых инспекторов видеожетонами позволит в режиме онлайн контролировать их работу и обеспечивать безопасность.

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, какие изменения в работе ожидают участковых инспекторов полиции в ближайшее время. Участковых оснастят современными видеожетонами и обяжут носить включенными, как ранее уже оснастили ими патрульную полицию, передает Sputnik.

«Регистраторы эти нового поколения. Их преимущество в том, что, когда регистратор включен, в онлайн-режиме мы будем видеть все, что происходит вокруг, чем занят инспектор, как он себя ведет. Такой удаленный контроль будет дисциплинировать личный состав. Также это безопасность наших сотрудников», — сообщил Канат Таймерденов.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Алматы будут организованы новые участковые пункты. Предложение это поддержали и городские власти. Новые участковые отделения полиции появятся в 14 поселках, которые ранее относились к Алматинской области и были присоединены к Алматы.