Несмотря на очевидный негативный эффект пандемии, аналитики рассказали и о некотором положительном влиянии на технологическую отрасль.

АО «QazTech Ventures» представило дайджест по развитию технологий в связи с мировыми вызовами, в частности — Covid-19. Распространение Covid-19 и внедрение ограничительных мер во всем мире существенно повлияло и на развитие технологической отрасли. Отмена крупных мероприятий, имеющих важное значение для технологической области, упущенные возможности сотрудничества между участниками рынка, переход сотрудников компаний на удаленный режим и сокращение выпуска новых продуктов и решений, ослабление взаимодействия Кремниевой долины и Китая, а также повсеместный закуп компаниями только технологий, важных для функционирования бизнеса (а не направленных на рост и трансформацию) — все это повлияло на результаты рынка и прогнозы аналитиков.

По данным аналитической компании Gartner, по итогам 2020 года объем закупок ИТ-товаров и услуг упадет на 8% по сравнению с 2019 годом. Важно отметить, что еще в январе этого года прогнозировался рост на 3,4% по итогам 2020 года. При этом наибольший спад ожидается на рынке устройств (на 15,5%) и систем для центров обработки данных (на 9,7%). Аналитики считают, что восстановление рынка после спада будет идти медленно. В частности, уровень затрат на ИТ в таких отраслях, как развлечения, авиаперевозки и тяжелая промышленность выйдет на уровень 2019 года только к 2023 году.

Вместе с тем, аналитики отмечают и положительный эффект вируса. Так, ввиду массового перехода на удаленную работу аналитики ожидают рост объема закупа публичных облачных сервисов на 19%, облачной телефонии и обмена сообщениями — на 8,9% и видеоконференцсвязи — на 24,3%. Кроме того, несмотря на приостановление долгосрочных проектов внедрения облаков, в целом закупки облачных решений уже в 2022 году выйдут на уровень, достижение которого прогнозировалось к 2023–2024 годам.

Исследовательская компания IDC также отмечает, что пандемия поспособствует ускорению внедрения цифровизации во многих странах. В частности, правительства различных стран внедряют те или иные технологии в своей деятельности, создаются умные города, наблюдается цифровая трансформация здравоохранения, образования, бизнеса, цепочек поставок.

Внедрение цифровых технологий также является приоритетом и для Казахстана. В целях развития экономики и улучшения качества жизни населения реализуется государственная программа «Цифровой Казахстан». Ее основными направлениями являются цифровизация отраслей экономики, развитие электронных услуг, переход на цифровое государство, реализация цифрового Шелкового пути и развитие человеческого капитала. Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, развитие цифровой индустрии РК остается на низком уровне. Так, в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по фактору «Инфокоммуникационные технологии» Казахстан занимает 44 место, в Глобальном рейтинге цифровой конкурентоспособности — 35 место, а в Индексе развития электронного правительства — 39 место. Доля объема рынка ИКТ в общем объеме ВВП страны за 2019 год составила 3,3%.

Введение ограничительных мер правительством РК в связи с распространением Covid-19 вызвало необходимость перехода населения на дистанционный режим работы и обучения, дистанционного получения государственных услуг, ЭЦП и открытия банковских счетов и т. д. Эти меры выявили ряд проблем — недостатки в работе электронного правительства для получения социальных пособий гражданами, доступность и пропускная способность интернета при организации дистанционного обучения и т. д.

В целях решения имеющихся проблем, развития цифровой экономики будущего и создания новых бизнес-моделей в Казахстане предлагается реализовать пакет мер. Среди них:

— Совершенствование нормативно-правовой базы в части регулирования новых инициатив, таких как биометрическая идентификация, цифровые деньги, технологии Fintech.

— Внедрение автоматизированного мониторинга реализации государственных программ и расходования бюджетных средств.

— Координация мер всех государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора с целью поступления данных населения в единый информационный центр. Здесь отмечается необходимость активного внедрения технологий блокчейн и Big Data с целью эффективной реализации государственных функций.

— Дальнейший охват отдаленных территорий Казахстана интернетом и распространение технологий 5G.

— Применение единых платформ по различным направлениям для налаживания взаимодействия между субъектами рынка (торговли, создания новых продуктов).

— Дальнейшее внедрение систем удаленной биометрической идентификации для повышения доступа населения к товарам и услугам, повышения кибербезопасности и роста производительности.

— Активное внедрение технологий в различных отраслях экономики (Agtech, Biotech, Fintech).

К слову, по оценкам аналитиков Qualcomm, существенный вклад в мировую экономику внесет именно технология 5G. Ожидается, что она обеспечит поступление в цифровую экономику 13,2 трлн долларов к 2035 году. По большей части это произойдет за счет проникновения 5G в сегмент IoT и расширение мобильной экосистемы на новые отрасли. Среди них — точное земледелие, строительство и добыча полезных ископаемых, цифровое образование, подключенное здравоохранение, умное производство, интеллектуальная розничная торговля, умный город.