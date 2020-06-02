Перезагрузка роли и приоритетов ИТ

На онлайн-конференции IDC Digital Reload Forum обсудили как спроектировать эффективную работу после пандемии.

27 мая международная аналитическая компания IDC провела онлайн-мероприятие IDC Digital Reload Forum, в котором приняло участие более 300 руководителей, менеджеров и специалистов в области информационных технологий, маркетинга и управления человеческими ресурсами из десяти стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Пандемия изменила модели и условия работы сотрудников, операционную деятельность и работу канала поставок в большинстве организаций. В новых реалиях технологии, которые когда-то имели второстепенное значение, внезапно стали критически важными для устойчивости бизнеса. Организации вынуждены пересмотреть существующие подходы и обеспечить новый уровень информационной безопасности, возможность продуктивной удаленной работы, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры. Даже когда пандемия прекратится, мир не станет прежним, и это отразится на роли и приоритетах ИТ. Докладчики представили на форуме ряд решений и рекомендаций, позволяющих обеспечить эффективную работу компаний в сложившейся ситуации и спроектировать эффективную работу в будущем.

Конференцию открыл главный советник по цифровому лидерству IDC Марк Дауд. Марк продемонстрировал результаты последних исследований IDC, показывающие как трансформировался цифровой ландшафт в мире к текущем моменту и что нас ждем в будущем.

Марк поделился оптимистичными данными по Европе, обновленными две недели назад. Несмотря на то, что часть компаний еще не смогли оправиться от удара кризиса, 48% уже приняли необходимые меры, ведущие к восстановлению, а 16% компаний удалось выйти на новый уровень роста.

Опираясь на данные исследований, Марк представил видение IDC и ряд рекомендаций относительно того, на чем необходимо сфокусироваться руководителям компаний в изменившихся условиях, о мерах, которые необходимо предпринять, и как выстраивать инвестиционные приоритеты. Он представил аудитории проекты и программы IDC, которые могут помочь ИТ-руководителям осуществить быстрые и эффективные преобразования в ответ на вызовы пандемии.

Успешным опытом трансформации ИТ и бизнес-процессов в новых реалиях поделились: вице-президент по IT и корпоративному развитию и руководитель проекта «Цифровой рудник» АК «Алтыналмас» Жанара Аманжолова, ИТ-директор Корпорации Казахмыс Александр Гревцев, старший менеджер по внутренним коммуникациям Beeline Казахстан Марат Нургалиев, член совета директоров Universal Bank Узбекистан Абдулазиз Саттаров, директор ИТ-проектов Gilan Holding Азербайджан Латиф Фараджов и главный технический директор Tcell Таджикистан Махмуджон Нодыров. Конференция состоялась при поддержке международных лидеров ИТ-индустрии: Лаборатории Касперского, VEEAM, SAS, Positive Technologies, Kazteleport.