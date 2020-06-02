В Акмолинской области начали реализацию инициатив для Smart City

В регионе состоялось завершающее совещание по внедрению типовых проектов «Умного» города в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан».

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева под председательством министра цифрового развития Аскара Жумагалиева прошло совещание о ходе реализации цифровых инициатив в городах областного и республиканского значения. Так, 1 июня заслушаны доклады по проектам Smart City в г. Кокшетау. Участниками совещания стали министерства внутренних дел, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, инфраструктурного развития, а также акимат Акмолинской области, АО «Холдинг „Зерде“», «Правительство для граждан» и др. В ходе совещания аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сообщил, что в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в регионе будет внедрен эталонный стандарт «Умного» города. О проделанной работе в этом направлении рассказал заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов.

Для достижения типовых проектов «Умного» города в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» из 47 инициатив было реализовано 27, из них 17 инициатив находится на исполнении. Так, например, в рамках цифровизации здравоохранения все учреждения региона оснащены компьютерной техникой и подключены к интернету. По линии телемедицины проведено 217 онлайн-консультаций и более 306 интеллектуальных консилиумов, формируются электронные паспорта пациентов. А в сфере жилищно-коммунального хозяйства внедрена система Е-КСК, которой пользуется 67 КСК.

В свою очередь, руководитель АО «Холдинг „Зерде“» озвучил общие рекомендации для эталонного стандарта «Умных» городов. Основное внимание на совещании было уделено вопросам безопасности и комфортным условиям для жизни граждан, формированию эффективной системы управления городской инфраструктурой и повышению конкурентоспособности казахстанских городов. В завершение встречи Аскар Жумагалиев рекомендовал руководству области запустить пилотный проект Единой дежурно-диспетчерской службы «112». А в целях развития отечественной ИКТ-отрасли рекомендовал использовать цифровые решения отечественных компаний.