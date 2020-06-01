Дети: интернет-интересы

Какие сайты посещали юные казахстанцы, и как карантин повлиял на их интересы?

В Международный день защиты детей «Лаборатория Касперского» проанализировала сайты, которые посещали казахстанские дети в период с июня 2019 года по май 2020-го. Выяснилось, что наибольшая доля порталов относилась к категории «Программное обеспечение, аудио, видео» (46%). Причем самая высокая доля таких ресурсов с начала года была зафиксирована в мае (более 51%), а в апреле уже наблюдался значительный рост. Аналитикb считают, что это может быть связано с периодом карантина, когда дети в основном находились дома и имели больше возможности проводить время в интернете.

На втором месте по популярности по-прежнему остаются средства онлайн-общения (социальные сети и чаты). В среднем за год на эту категорию приходится 28% заходов, что несколько выше, чем общемировой показатель (24%).

К приоритетным относится также игровая категория: около 15% пришлось на ресурсы с компьютерными играми. В мире игровые ресурсы занимают значительное место в общем ландшафте посещаемых детьми сайтов. В топ-3 вошли Великобритания (24%), США (22%), Австралия (21%). Согласно статистике, в числе самых популярных игровых площадок у детей в мире — Blizzard.com, Roblox.com, Epicgames.com, Discordapp.com, Ubi.com, Origin.com, Friv.com, Curseforge.com, Minecraftmods.com, Crazygames.com.

Доля интернет-магазинов и маркетплейсов среди юных казахстанских пользователей ежемесячно составляла в среднем 4,6%. Примечательно, что в Казахстане этот показатель — самый низкий в мире. Для сравнения: лидерами по доле посещений онлайн-магазинов являются дети из Германии (19,51%). Эксперты напоминают: посещение таких ресурсов представляет определенные риски. Среди них — не только растрата денег детьми с карты родителей, но также, например, угроза открытия данных банковской карты злоумышленникам.

«Сегодня происходит беспрецедентная демонстрация того, что цифровые технологии помогают, а не мешают развитию детей. Онлайн-образование, общение в интернете — все это возможно только благодаря технологиям, которые развивались последние десятилетия и стали не только ежедневным помощником, но и спасательным кругом в дни, когда выход из дома и личный контакт могут нести угрозу здоровью. Данные за последние месяцы показали, что дети, оставаясь дома и имея постоянный доступ к компьютеру, в первую очередь общаются и смотрят видео. И не только развлекательные. Вполне возможно, что в потоке роликов YouTube есть и образовательный контент. А пока мы рекомендуем обратить внимание на то, чтобы пребывание ребенка в сети было безопасным, и оградить его от разнообразных угроз», — говорит Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии.