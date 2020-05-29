В Шымкенте автоматизируют госуслуги до 90% уже в этом году

На совещании под председательством А. Жумагалиева обсудили итоги цифровизации г. Шымкент за 2019 год.

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева, в ходе которого обсуждался ход реализации проектов Smart City в г. Шымкент. Участниками совещания стали министерства внутренних дел, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, инфраструктурного развития, а также акимат г. Шымкент, АО «Холдинг „Зерде“» и др.

На видео-конференции выступил аким Шымкента Мурат Айтенов. Он заявил, что намерен активизировать работу по реализации проектов «умного города» в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Заместитель акима Е. Садыр представил основной отчет о проделанной работе по цифровизации сегментов образования, здравоохранения, ЖКХ, транспортной и социальной сфер.

Участники совещания обсудили ряд проектов, которые уже реализованы в городе, а также инициативы для улучшения качества жизни населения. Например, для регулирования земельных отношений в регионе разработан геопортал «Halyksaulet». Кроме того, из 160 государственных услуг было автоматизировано 140, а до конца года планируется довести уровень автоматизации до 90%.

Основное внимание на совещании было уделено безопасности и комфортным условиям для жизни граждан, формированию эффективной системы управления городской инфраструктурой и повышению конкурентоспособности казахстанских городов. Кроме того, предложены рекомендации по обеспечению актуальности информации о статусах проектов в системе мониторинга и проектного управления, а также рассмотрены подходы к реализации цифровых инициатив проектов «умных городов» по модели ГЧП.

В свою очередь, руководитель АО «Холдинг „Зерде“» презентовал общие рекомендации эталонного стандарта «умных городов» для данного региона. В завершение совещания Аскар Жумагалиев порекомендовал руководству города запустить единую дежурно-диспетчерскую службу 112 в соответствии с планом и использовать цифровые решения отечественных компаний.