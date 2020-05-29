Комитет госдоходов презентовал электронный «Налоговый кошелек»

Налоги, оплаченные через приложение, не будут облагаться комиссией.

Комитет государственных доходов РК презентовал электронный сервис оплаты налогов «Налоговый кошелек», который позволит казахстанцам быстро оплатить налоги, не заполняя множество реквизитов. По словам замглавы комитета государственных доходов Талгата Мамаева, ранее часто возникали ошибки и некорректное зачисление платежей в бюджет. Теперь же проблема будет решена, передает Sputnik.

«Было принято решение, не затрагивая сложившиеся бюджетную, казначейскую, банковскую системы, кардинально изменить подход к упрощению оплаты налогов путем создания и внедрения принципа „Налогового кошелька“, используя электронный сервис оплаты налогов», — заявил Мамаев.

Налогоплательщику необходимо указать только четыре реквизита: КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Если ранее оплата производилась в течение двух-трех дней, то в «Налоговом кошельке» это занимает около двух минут. Данные поступают в онлайн-режиме через платежный шлюз электронного правительства.

При этом налоги, оплаченные через приложение, не будут облагаться комиссией. К кошельку можно привязать банковскую карту и платить через нее. Для получения доступа к сервису «Налоговый кошелек» налогоплательщику необходимо зарегистрироваться в приложении e-Salyk с помощью ЭЦП или SMS, для чего необходимо наличие регистрации в мобильной базе граждан. Также в мобильном приложении можно настроить вход по ИИН/паролю, коду быстрого доступа и биометрии (FaceID, TouchID).

Пока оплатить налоги через онлайн-кошелек могут только физлица. В дальнейшем сервис будет доступен и для юрлиц. Также планируется расширить сервисы «Налогового кошелька» на платформах eGov, mGov и сервисах банков. Кроме того, до конца 2020 года в «Налоговом кошельке» планируется реализовать сервис корректировки сведений об объектах налогообложения. Налогоплательщику будет предоставлена возможность подать заявку с приложением подтверждающих документов. Данные будут направлены в уполномоченный орган, который предоставит ответ с корректировкой. Сейчас это можно сделать через кабинет налогоплательщика в приложении портала госдоходов. Также в ближайшее время данный сервис будет реализован на портале электронного правительства и в «Налоговом кошельке».