Сагинтаев призвал IT-сообщество активнее включиться в цифровизацию

Наработки должны помочь оптимизировать процессы в социальной сфере, МСБ, транспорте и ЖКХ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел онлайн-прием с горожанами. Как написал аким в своем Instagram, поступил ряд предложений по образованию, здравоохранению и цифровизации, сообщает Zakon.kz.

Акимом взят на особый контроль вопрос реализации пилотного проекта директора Алматинской лаборатории искусственного интеллекта Д. Жусупова, разработавшего приложение по ранней диагностике инсульта. А директор «Ассистент.кз» Р. Тубекбаев готов внедрить онлайн-бухгалтерию в организациях социальной сферы города. Сагинтаев призывает IT-сообщество активно предлагать свои наработки по цифровизации, которые помогут оптимизировать процессы в социальной сфере, МСБ, транспорте и ЖКХ.