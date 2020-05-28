Успейте подать заявку на Kaspersky Exploring Russia

Набор в туристический акселератор заканчивается 29 мая.

Заканчивается набор в туристический акселератор Kaspersky Exploring Russia. 29 мая в 23.59 по Москве прием заявок будет завершен. 10 финалистов будет ждать серия онлайн мастер-классов и лекций. На них ведущие представители индустрии расскажут, как строить успешный бизнес: от создания финансового плана до маркетинговой стратегии.

Среди экспертов в акселераторе:

— Вадим Мамонтов, Генеральный директор RussiaDiscovery,

— Галина Кушнарева, тренер Esprezo,

— Леван Кавтарадзе, инвестиционный директор TMT Investments,

— МаркусЭркен, управляющий партнер SunfishPartners.

И это далеко не весь список экспертов! Не упустите возможность получить новые знания, навыки и стать успешнее! Go Tech Innovation — оператор приема заявок и акселерационной программы Kaspersky Exploring Russia. Свои инновационные идеи и проекты для туристической отрасли вы можете предложить на сайте Exploringrussia.kaspersky.