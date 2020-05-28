Astana Hub принимает заявки на 8 поток акселерационной программы

Акселерационная программа проводится бесплатно и «прокачивает» стартаперов и опытных предпринимателей из Казахстана и других стран.

Astana Hub начинает прием заявок на акселерационную программу 8.0 Перезагрузка — интенсивную трехмесячную программу развития технологических стартапов. В новом потоке стартапы пройдут образовательные тренинги от международных экспертов, индивидуальные консультации с отраслевыми специалистами, программу наставничества с личным трекером на проект, инвестиционные сессии с бизнес-ангелами и фондами.

Технопарк Astana Hub проводит акселерационную программу бесплатно и «прокачивает» стартаперов и опытных предпринимателей из Казахстана и других стран. Так как Astana Hub является международным центром, то акселерацию могут пройти не только стартапы из Казахстана, но и зарубежных стран.

Помимо образовательных мероприятий, Astana Hub создает условия для активного развития казахстанских технологических стартапов в виде предоставления профессионального нетворкинга, бесплатного офисного пространства, а также особого налогового и визового режима для официально зарегистрировавшихся участников технопарка.

«Развитие бизнеса выходит на новый уровень. Мы ищем амбициозные команды на интенсивную программу развития технологических стартапов. Это единственная акселерационная программа в Казахстане, где за три месяца обучения основатели делают для своего стартапа то, на что обычно уходит более 1 года», — говорит менеджер департамента программ Astana Hub Андрей Крюков.

«Программа акселерации — это самый эффективный инструмент работы со стартапами. В мире пока ничего принципиально иного не придумали. По итогам программы проект может привлечь инвестиции. Но основное в акселерации даже не инвестиции, а знания и навыки работы, которые получает основатель стартапа и команда», — отметил менеджер департамента программ Astana Hub Айвар Курманов.

На сегодняшний день программу акселерации в Astana Hub прошли 171 стартапов. Действующий седьмой поток уже проходит в онлайн формате, впервые, в связи с карантином. На участие в этом потоке поступило 175 заявок из Казахстана, Израиля, США, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Украины. По итогам отбора 33 стартапа стали его участниками.

По итогам акселерационной программы проходит DemoDay, где лучшие стартапы представят свои проекты перед потенциальными инвесторами. Главная задача выпускников — заинтересовать потенциальных инвесторов и привлечь инвестиции в развитие своего проекта.

Для того чтобы подать заявку на программу, необходимо наличие масштабируемого продукта или идеи, проект на стадии MVP, не менее двух ключевых участников команды и полная вовлеченность основателей (без дополнительной и параллельной деятельности). Заявки принимаются до 1 июля 2020 года.