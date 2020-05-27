Опрос: управление персоналом ИТ-компаний в кризис

Давайте вместе поймем как восстановить силы компании и обеспечить успех после пандемии.

Нынешний кризис подверг серьезному испытанию функции управления персоналом всех без исключений организаций. В течение короткого времени компании были вынуждены перевести сотрудников на удаленный формат работы, организовать и оформить новые условия труда. Сейчас для многих HR-руководителей наступило время для быстрой адаптации, планирования и внедрения инициатив по управлению персоналом, направленных на восстановление сил организации и обеспечения успеха в будущем.

PwC Казахстан проводит исследование — опрос о масштабе и характере антикризисных инициатив по управлению персоналом, которые предпринимаются в различных организациях региона Евразия. Опрос ориентирован на руководителей, которые принимают решения по управлению персоналом в организации.

Мы предлагаем вам присоединиться к исследованию рынка и пройти опрос. Участие в опросе является бесплатным и займет не более 15 минут. Каждый участник в качестве бонуса получит:

— персональный отчет с рекомендациями, основанными на ответах участника;

— лифлет «Люди в центре внимания: в будущее с новыми силами»;

— срез рыночных данных.

Наш портал также поделится результатами данного исследования.