Анонс: онлайн-форум IDC Digital Reload

Пандемия и после: организации вынуждены пересмотреть подход и обеспечить новый уровень информационной безопасности, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры.

Сегодня, 27 мая 2020 г., международная аналитическая компания IDС проведет крупнейшее региональное онлайн-мероприятие IDC Digital Reload Forum. В форуме примут участие представители из десяти стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Пандемия изменила условия работы сотрудников, операционную деятельность и цепочки поставок в большинстве организаций, дав новый толчок быстрым системным изменениям. В новых реалиях технологии, которые когда-то имели второстепенное значение, внезапно стали критически важными для устойчивости бизнеса. Организации вынуждены пересмотреть подход и обеспечить новый уровень информационной безопасности, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры, возможность продуктивной удаленной работы, оцифровку процессов для бесперебойной работы. Даже после окончания пандемии, мир не станет прежним, что отразится на роли и приоритетах ИТ.

Программа IDC Digital Reload Forum разработана с учетом потребностей руководителей и менеджеров, которым необходимо оперативно внести коррективы в текущие задачи, расставить приоритеты, определить ключевые технологические решения, которые помогут стабилизировать бизнес и вывести его на уровень, соответствующий требованиям новой реальности.

Основные темы:

— Поддержание операционной устойчивости: расстановка приоритетов.

— Облачная инфраструктура: переосмысливаем подходы.

— Организация удаленных рабочих мест: лучшие практики.

— Новое мышление в сфере безопасности и управления рисками.

— Унифицированные коммуникации: эволюция продолжается.

— Искусственный Интеллект как основа нового пользовательского опыта и ускоряющий инструмент цифровой трансформации.

Среди докладчиков:

— Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC

— Евгений Питолин, управляющий директор в странах ЦА, СНГ и Балтии, «Лаборатория Касперского»

— Жанара Аманжолова, вице-президент по IT и корпоративному развитию, руководитель проекта «Цифровой рудник», АК Алтыналмас

— Александр Гревцев, ИТ-директор, Корпорация Казахмыс

К участию приглашаются:

— Генеральные директора/CEO

— Финансовые директора/CFO

— Операционные директора/COO

— Директора по ИТ/CIO

— Директора службы информационной безопасности/CISO

— Директора по управлению рисками/CRO

— Директора по работе с персоналом/CHRO

— Директора по цифровому развитию/CDO

— Руководители отделов инноваций

— Директора по стратегическому развитию

— Руководители ВУЗов

— Аналитики и отраслевые эксперты

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.