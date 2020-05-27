Анонс: онлайн-форум IDC Digital Reload
Пандемия и после: организации вынуждены пересмотреть подход и обеспечить новый уровень информационной безопасности, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры.
Сегодня, 27 мая 2020 г., международная аналитическая компания IDС проведет крупнейшее региональное онлайн-мероприятие IDC Digital Reload Forum. В форуме примут участие представители из десяти стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.
Пандемия изменила условия работы сотрудников, операционную деятельность и цепочки поставок в большинстве организаций, дав новый толчок быстрым системным изменениям. В новых реалиях технологии, которые когда-то имели второстепенное значение, внезапно стали критически важными для устойчивости бизнеса. Организации вынуждены пересмотреть подход и обеспечить новый уровень информационной безопасности, управляемость и гибкость ИТ-инфраструктуры, возможность продуктивной удаленной работы, оцифровку процессов для бесперебойной работы. Даже после окончания пандемии, мир не станет прежним, что отразится на роли и приоритетах ИТ.
Программа IDC Digital Reload Forum разработана с учетом потребностей руководителей и менеджеров, которым необходимо оперативно внести коррективы в текущие задачи, расставить приоритеты, определить ключевые технологические решения, которые помогут стабилизировать бизнес и вывести его на уровень, соответствующий требованиям новой реальности.
Основные темы:
— Поддержание операционной устойчивости: расстановка приоритетов.
— Облачная инфраструктура: переосмысливаем подходы.
— Организация удаленных рабочих мест: лучшие практики.
— Новое мышление в сфере безопасности и управления рисками.
— Унифицированные коммуникации: эволюция продолжается.
— Искусственный Интеллект как основа нового пользовательского опыта и ускоряющий инструмент цифровой трансформации.
Среди докладчиков:
— Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
— Евгений Питолин, управляющий директор в странах ЦА, СНГ и Балтии, «Лаборатория Касперского»
— Жанара Аманжолова, вице-президент по IT и корпоративному развитию, руководитель проекта «Цифровой рудник», АК Алтыналмас
— Александр Гревцев, ИТ-директор, Корпорация Казахмыс
К участию приглашаются:
— Генеральные директора/CEO
— Финансовые директора/CFO
— Операционные директора/COO
— Директора по ИТ/CIO
— Директора службы информационной безопасности/CISO
— Директора по управлению рисками/CRO
— Директора по работе с персоналом/CHRO
— Директора по цифровому развитию/CDO
— Руководители отделов инноваций
— Директора по стратегическому развитию
— Руководители ВУЗов
— Аналитики и отраслевые эксперты
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.