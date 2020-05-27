Восстановить автомобильный номер можно онлайн

Казахстанцам доступна услуга по выдаче дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств на eGov.

АО «Национальные информационные технологии» сообщило о том, что теперь казахстанцы могут восстановить утерянный или украденный автомобильный регистрационный номер, воспользовавшись услугой «Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств» на портале электронного правительства.

«Мы постарались максимально облегчить процесс так, чтобы пользователь мог при утере или краже государственного номерного знака получить дубликат в спецЦОНе, указанном в заявке», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Чтобы получить услугу онлайн, необходимо авторизоваться на eGov, пройти по вкладкам «Транспорт и коммуникации», затем — «Автомобильный транспорт», из списка услуг выбрать «Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств» и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». На открывшейся странице необходимо заполнить все обязательные поля, оплатить услугу и подписать заявку ЭЦП или одноразовым паролем. При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет придет уведомление об исполнении заявки и выходной документ.

Услуга доступна для физических и юридических лиц. Стоимость пошлины за оказание государственной услуги составляет 1,4 МРП за один номерной знак или 2,8 МРП за два номера. Отмечается, что при наличии нескольких транспортных средств при запросе дубликатов необходимо подавать отдельные заявки на каждый из автомобилей.