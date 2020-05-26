Казахстанцы экономят на онлайн-покупках

В апреле их расходы в интернете упали на 13%.

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным платежам по состоянию на 1 мая 2020 года. На фоне введения жестких мер по борьбе с пандемией Covid-19, включающих закрытие торговых сетей, бизнес-центров и ограничение передвижений, объем безналичных карточных платежей в апреле продемонстрировал соответствующее снижение. Так, по итогам прошлого месяца показатель снизился на 18% до отметки 1 763,7 млрд тенге, прервав позитивную динамику предыдущих трех месяцев. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сохраняется положительная динамика показателя — рост в 2,1 раза с уровня в 839,7 млрд тенге.

Вместе с тем, на фоне меньших падений безналичных платежей в южной столице, доля г. Алматы в общем объеме карточных платежей, совершенных на территории РК, по итогам апреля выросла до 40% с 34% месяцем ранее. Далее следует столица — 14,4% (ранее 16,3%) и город Шымкент с Туркестанской областью — 8,1% (7,6%).

Виду значительного падения экономической активности в апреле суммарный объем операций по платежным картам (снятие наличности + безнал) в Казахстане продемонстрировал снижение на 20,3% до отметки 2 776,9 млрд тенге. Основное снижение в относительных параметрах приходится на снятие в банкоматах — минус 24,2% до отметки 1 013,2 млрд тенге. На этом фоне отношение объема безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах в апреле выросло до 174% со 161% месяцем ранее. Напомним, годом ранее в апреле 2019 года этот показатель составлял всего 67%.

Объемы безналичных платежей снизились в апреле во всех регионах страны, однако в г. Алматы и Алматинской области отмечается менее выраженное падение на 4% и 6%, соответственно. Вместе с тем, в сравнении с апрелем 2019 года, сохраняется позитивная динамика безналичных платежей на территории страны.

«Средний чек» по безналичным платежам с использованием карточек в апреле составил 12 976 тенге (13 279 — в марте), в то время как средний размер суммы снятия в банкомате почти в 4 раза превышает данную величину и составляет 50 875 тенге (48 184 — в марте). Безналичные платежи через POS-терминалы снизились в апреле на 35,1% до отметки 292,3 млрд тенге, в то время как оплата в интернете уменьшилась менее выражено — на 12,9% до отметки 1 462,1 млрд тенге. Таким образом, 82,9% (ранее 78,2%) от объема безналичных карточных платежей приходятся на оплату в интернете, в то время как 16,6% (ранее 21,0%) — на оплату через POS-терминалы. При этом за последние 12 месяцев доля POS-терминалов в общем объеме транзакций по карточкам в Казахстане снизилась на 18%.