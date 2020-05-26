Узбекские налоговики будут отслеживать должников через GPS

Проект опробован в ряде регионов республики.

Государственный налоговый комитет Узбекистана запустил автоматизированную систему сбора налогов с функцией отслеживания должников по GPS. АССН позволяет местным налоговым инспекторам определять физических лиц с задолженностью по налогу на имущество и земельному налогу через GPS, передает «Курсив».

В прошлом году в тестовом режиме проект был внедрен в Наманганской и Хорезмской областях. В начале года АССН заработал в Джизакской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской областях, а также в Ташкенте. Жители регионов были осведомлены о запуске АССН, а инспекторам выданы специальные терминалы с программой АССН. На закупку 1959 терминалов из местных бюджетов было выделено 8,4 млрд сумов (829 тыс. долларов).

В январе–апреле 2020 года в этих регионах через АССН было собрано 43,5 млрд сумов (4,2 млн долларов) налогов. В ГНК ожидают, что после полного внедрения системы поступления в местные бюджеты в текущем году составят 285 млрд сумов (28,1 млн долларов), что в 35 раз больше объема средств, потраченных на закупку терминалов.

На следующем этапе внедрения АССН планируется запустить новый модуль, который будет формировать списки незарегистрированных предпринимателей, объекты с отсутствием кадастра, а также лиц, не заключивших договор аренды.