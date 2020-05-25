Рынок IoT в РК будет расти на 25% ежегодно

Его большая часть формируется жилищно-коммунальным хозяйством и проектами в области «умного города».

В период 2019–2024 гг. объем рынка Интернета вещей в Казахстане будет расти с CAGR 21,2% и к концу 2024 г. вырастет троекратно по сравнению с объемом рынка в 2019 г. В 2020 г., в силу негативных последствий пандемии для экономики, рост рынка замедлится, но восстановит темпы уже в 2021 году, сохраняя темпы прироста не менее 25% в год. Такие данные представлены в отчете J’son & Partners Consulting. На настоящий момент около 85% рынка IoT РК формируются жилищно-коммунальным хозяйством, проектами в области «умного города» и решениями «умного дома», проектами интеллектуального управления инженерными системами общественных зданий, передает Iot.ru.

В области ЖКХ драйверами развития сегмента является рост проникновения систем АСКУЭ (автоматизированных систем комплексного учета энергоресурсов). Проекты в области «умного города» являются составной частью комплексных программ повышения общественной безопасности и эффективности городского и муниципального хозяйства, а сегмент «умного дома/здания» растет преимущественно за счет проникновения технологий «умного дома» в частные домохозяйства.

Суммарная доля трех наиболее широко представленных сегментов рынка будет снижаться в относительном исчислении за счет опережающего роста других сегментов, таких как поставка энергоресурсов предприятиям и организациям, а также за счет внедрения систем автоматизированного учета поставки энергоресурсов и внедрения технологий Smart Grid, умного сельского хозяйства и промышленного Интернета вещей.