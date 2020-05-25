Объем российского рынка видеонаблюдения достиг 76 млрд рублей

Облачное видеонаблюдение (VSaaS) демонстрирует кратные темпы роста.

По оценкам агентства TelecomDaily, объем российского рынка видеонаблюдения в 2019 году составил более 76 млрд руб. Быстрее других направлений растет IP-видеонаблюдение, конкуренция здесь обостряется. Объем рынка облачного видеонаблюдения в сегменте B2B в 2018 достиг 869 млн руб., в 2019 — 1 млрд 323 млн руб.; прогнозируемый объем на 2020 год — 1 млрд 763 млн руб., передает Iot.ru.

Облачное видеонаблюдение (VSaaS) демонстрирует кратные темпы роста, в том числе благодаря эффекту низкой базы. Основными покупателями на рынке видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения выступают B2B- и В2G-заказчики. Потенциал В2G-сектора огромен. Видеонаблюдение — один из основных источников данных для тех комплексных решений, которые реализуются в рамках госпрограммы по цифровизации экономики (мониторинг на транспорте, биометрическая идентификация, системы безопасности и пр.).

Общее число камер для облачного видеонаблюдения у клиентов-юрлиц в 2018 году составляло 158,2 тыс., в 2019 — 223,5 тыс., по прогнозам на 2020-й — 290 тыс. Среди операторов максимальное количество камер установил и обслуживает «Ростелеком». Его доля продолжает расти: в 2018 компания занимала 20,9% рынка, в 2019 — 27,4%. Идущий вторым «ЭР-Телеком» за год вырос менее чем на 1%. В сумме все операторы (в том числе МТС, «УфаNet», «Билайн», «МегаФон» и другие) в 2019 занимают чуть более 25% рынка. У остальных компаний — 47,5% (в 2018 — 52%).