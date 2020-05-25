Huawei запустила собственную поисковую систему

В Petal Search пользователи могут не только искать необходимую информацию, но также просматривать новости, прогноз погоды, видео, слушать музыку, бронировать номера в гостиницах и загружать приложения.

В середине мая 2020 года Huawei официально представила свою поисковую систему Petal Search. Компания, находясь под американскими санкциями, лишилась доступа к сервисам Google, поэтому развивает собственные альтернативные продукты. В Petal Search пользователи могут не только искать необходимую информацию, но также просматривать новости, прогноз погоды, видео, слушать музыку, бронировать номера в гостиницах и загружать приложения. Кроме того, Huawei обещает постепенно расширять функционал сервиса, передает Tadviser.ru.

Компания разрабатывала этот сервис более года. Во время испытаний поисковую службу называли Huawei Search, а само тестирование системы проводилось с февраля 2020 года. Стабильная версия Petal Search появилась для загрузки в онлайн-магазине Huawei в мае.

Petal Search позволяет находить приложения у сторонних источников, а затем загружать и устанавливать APK. Пока ассортимент AppGallery ограничен, там до сих пор невозможно установить Facebook, Instagram и другие популярные сервисы. Petal Search доступен в AppGallery в качестве «суперприложения», объединяющего несколько сервисов. Новое приложение и его функции пока могут быть доступны не во всех странах к 23 мая.