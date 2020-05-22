Нариман Мукушев поделился планами цифровизации трудоустройства

На электронной бирже труда появятся новые цифровые услуги для тех, кто ищет работу.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев рассказал о планах по оцифровке программы занятости и тех изменениях, которые планируется внести. По словам спикера, государственная программа «Енбек» и сфера занятости в целом будут автоматизированы, дорожная карта уже составлена.

«Министр по цифровизации и министр труда и социальной защиты населения поручили отработать вопрос по оцифровке программы занятости. Детально проанализировав ее, мы подготовили план изменений и автоматизации данной госпрограммы», — поделился Нариман Мукушев.

Он рассказал о механизме «цифрового» трудоустройства. Так, гражданин, ищущий работу, регистрируется на eGov в разделе «Трудоустройство и занятость». Регистрируясь, он сообщает, что находится без работы и хочет, чтобы государство помогло найти новую. Далее следует поиск работы — это можно сделать на Enbek.kz. Если вдруг по какой-либо причине работа не найдена, то гражданину будет дистанционно присваиваться статус безработного, что дает право на получение социальной выплаты по потере работы.

В настоящее время в Казахстане для безработных открываются меры занятости, которые предусмотрены в госпрограмме «Енбек» — пока их оказывают только центры занятости. После оцифровки все эти меры будут доступны каждому на Enbek.kz. Войдя на портал, можно будет выбрать интересующий вид поддержки и воспользоваться ею. То же самое касается работодателей.

В перечень мер, которые планируется начать оказывать в цифровом формате на электронной бирже труда в этом году, вошли следующие пункты:

— Общественные работы (временная занятость для безработных, имеющая социальную направленность).

— Молодежная практика (получение первоначального опыта работы по профессии).

— Социальные рабочие места (созданные работодателем рабочие места для безработных с субсидированием их заработной платы).

— Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» (выписка направления и дальнейшее обучение на портале НПП Атамекен).

— Микрокредитование.

— Организация краткосрочного профессионального обучения (подготовка, переподготовка и повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам).

— Мобильность трудовых ресурсов (добровольное переселение граждан на новое место жительства для трудоустройства или открытия дела, субсидируемое государством).

«Простой пример. Я потерял работу, зарегистрировался на eGov, захожу на Enbek.kz и вижу, что там нет вакансий по моей профессии, но есть краткосрочные курсы переквалификации на другую профессию, которая востребована. Я на нее прямо на сайте подаю заявку, выбираю учебный центр, где хочу обучиться, прохожу обучение. Акимат платит за обучение центру. То есть, не центр занятости выбрал учебный центр, а сам безработный. Это ключевой момент. И работодатели сами будут выбирать работников, не по направлению. Очень верю в эту модель и в то, что она реально поможет», — пояснил Нариман Мукушев.

Он добавил, что всю эту работу планируется осуществить до конца. Это позволит обеспечить казахстанцам выбор, прозрачность получения этих мер и удобство — ведь уже не придется физически обращаться в центры занятости.